Si su actuación en Paquita Salas fue un auténtico show, su participación en Grand Prix no ha sido para menos. Belinda Washington se ha coronado como la gran protagonista del cuarto programa del concurso, y no por su humor. Como madrina del pueblo asturiano de Tineo, la actriz ha sido la voz cantante del equipo amarillo con el objetivo de conseguir la victoria, pero sin pasar por alto el show formado en la prueba de ‘Los Bolos’.

Tras un programa de lo más exitoso y con Tineo a la cabeza, llegaba una de las pruebas más complicadas, la de tirar los bolos con los ojos tapados y siguiendo las instrucciones de la madrina. El concursante encargado de derribar a sus compañeros y conseguir puntos para pasar a la semifinal se desorientaba por completo debido a la mala gestión y las confusas indicaciones de Belinda. La actriz confundía la derecha con la izquierda, se equivocaba en las instrucciones e, incluso, se olvidaba de que el concursante tenía los ojos cerrados, utilizando expresiones como ‘hacia mí’. Una pifia que la llevaba a ser meme de la red.

Belinda Washington en el ‘Grand Prix’ / TVE

Mientras Ramón García se desesperaba, el concursante no acertaba ni uno y Washington demostraba no tener dotes para liderar, los internautas no podían hacer otra cosa que comparar su reaparición en el programa con un capítulo de Paquita Salas, especulando que incluso su participación podría ser objeto de un nuevo episodio en la plataforma de Netflix. Humor y muchas risas a los que la gran protagonista respondía con muy buena actitud, obligada a pedir perdón a los espectadores por no cumplir con las altas expectativas de su aparición: «¡Qué desastre! Pido disculpas. No es lo mío, Paquita. Te dije que en la prueba de los bolos no iba a dar pie con bola».

Su equipo terminaba la prueba con el marcador a cero, las redes sociales se inundaban de memes y Belinda Washington conseguía, una vez más, que su nombre fuera motivo de humor. A pesar de todo -y dejando una anécdota para la posteridad en Grand Prix- el equipo amarillo conseguía remontar y salir vencedor de esta cuarta emisión, pasando directamente a la semifinal. Los cuatro pueblos que se han quedado a las puertas de la semifinal son: Colmenarejo, Cervelló, Brión y Los Montesinos. En cambio, los otros cuatro que volverán a verse las caras en plató son: Yepes, Alfacar, Aguilar de Campoo y Tineo.

Será el próximo lunes, 21 de agosto, cuando el equipo amadrinado por Belinda Washington luche contra Aguilar del Campoo. A la semana siguiente, se disputará el puesto en la final Yepes y Alfacar, y la decisión se tomará el 4 de septiembre, coronando al gran vencedor de Grand Prix, el programa del verano que ha regresado a las televisiones españolas después de 18 años. Un éxito absoluto que ha traído de vuelta el entretenimiento familiar a la cadena pública, ese que tanto pidieron los espectadores durante años.