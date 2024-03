Cada vez son más los detalles que conocemos acerca de los movimientos que está realizando Genoveva Casanova después de protagonizar, en el mes de noviembre, aquellas fotografías en las que aparecía junto a Federico de Dinamarca paseando por las inmediaciones del parque de El Retiro. Ha sido Patricia Cerezo, íntima amiga de la mexicana, quien ha hablado sobre la situación que atraviesa la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Patricia Cerezo posando en el estreno de una película / GTRES

Genoveva Casanova, en el punto de mira

En el marco de la fiesta de Armani en homenaje a ACQUA DI GIO, la fragancia masculina más icónica de la firma que cuenta con nuevo embajador internacional, Aarón Taylor Johnson, Cerezo ha hablado con los medios de comunicación, aunque muy discreta, haciendo, una vez más, gala de su habitual hermetismo.

«No he visto la reaparición de Genoveva, pero me alegro que empiece a hacer cosas», ha dicho en un primer momento. «Genoveva está a tope con ese programa, está bien y está preparándose. Es fuerte, hace yoga y boxea», ha añadido. Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles.

Genoveva Casanova en un evento / GTRES

Hace tan solo unos días, se conocía el verdadero paradero de Genoveva, que lleva alejada meses tras el tsunami mediático en el que se ha visto envuelta. Después de haber pasado una temporada en el palacio de Arbaisenea, situado en el País Vasco, que pertenece a su ex, Cayetano Martínez de Irujo Lecturas publicó este mismo miércoles un reportaje con el que desveló su ubicación. Casanova se ha instalado en un modesto piso a las afueras de Madrid, en un intento más de pasar desapercibida, dejando atrás su antigua residencia, situada en el barrio de los Jerónimos, cerca de la Puerta de Alcalá.

Además, la fórmula de la discreción sigue siendo su mejor aliada y, todo apunta a que no tiene relación con ninguno de los vecinos, algo que explica las imágenes trascendidas en las que se le puede cómo luce un atuendo de incógnito compuesto por; un abrigo de pelo, pantalones vaqueros, gorra verde y una mascarilla mientras pasea a su perro. Información que se ha sabido después de conocerse que se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la nueva temporada de El Desafío, espacio presentado por Roberto Leal, en Antena 3.

La visita de Federico de Dinamarca a España

Por otro lado, también ha quedado al descubierto la última escapada del actual rey danés a España. Un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños. Según reveló ¡Hola! a través de tres fuentes distintas, el jefe de Estado viajó a España hace tan solo tres semanas.

Federico de Dinamarca/ Gtres

Y ha sido gracias a estos datos hemos podido ubicar dónde se encontraba la mexicana por aquel entonces. Concretamente, la televisiva viajó hasta la finca Las Arroyuelas, terreno de su ex, Cayetano Martínez de Irujo. Propiedad que el duque de Salvatierra heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. Dividido en dos fincas, la mexicana se habría alojado en La Motilla.