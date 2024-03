Alessandro Lequio acusa a Genoveva Casanova de filtrar el último viaje de Federico de Dinamarca a España

Federico de Dinamarca ha vuelto a Madrid sin hacer el más mínimo ruido. De acuerdo con lo publicado por la revista del saludo, el rey danés ha viajado a nuestro país hace tan solo tres semanas. Un nuevo movimiento que se ha situado como una prueba más que evidencia su pasión hacia España y sus costumbres. No obstante, este viaje ha vuelto a poner de manifiesto el motivo que habría obligado al Monarca a trasladarse de nuevo a la capital, el cual podría estar vinculado, o no, con Genoveva Casanova, la mujer con la que protagonizó un sonado y polémico reportaje el pasado mes de noviembre en la ciudad citada.

Federico de Dinamarca/ Gtres

El mismo día que se conocía este viaje, Genoveva también se convertía en protagonista de la crónica social del país tras salir a la luz su nuevo refugio en medio del vendaval mediático que la rodea desde hace cuatro meses, el cual estaría situado muy cerca de los estudios de grabación del programa El Desafío, su próximo reto profesional. Cabe destacar que horas antes de publicarse esta información, la mexicana reaparecía en sus redes sociales con un contundente mensaje donde expresaba cómo había pasado estos últimos meses ‘escondida’.

Genoveva Casanova en un evento en Madrid/ Gtres

Como era de esperar, las actualizaciones de los últimos pasos de ambos han vuelto a generar todo tipo de controversia al respecto, situándose como tema central de la mesa de debate de muchos programas de actualidad de televisión. Sin ir más lejos, uno de los colaboradores de Vamos a ver, Alessandro Lequio, ha sacado a la luz quien podría estar detrás de estas coincidencias.

«Las casualidades no existen. Aquí todas las noticias de Genoveva y Federico se han engarzado de una manera más que sospechosa. Que Genoveva, después de más de cuatro meses de ocultación, aparezca el martes por la noche en sus redes sociales y que el miércoles salga la noticia de que Federico ha estado en España, está claro que son hechos vinculados», comienza a explicar el italiano.

Alessandro Lequio / Telecinco

«Todo invita a pensar, y así me confirman mis contactos, qua es la propia Genoveva o su entorno más próximo, quienes filtran la noticia de Federico», asegura, señalando que, además, que se conozcan los pasos del hijo de Margarita de Dinamarca es un hecho que favorece al regreso al mundo de la facturación de la mexicana: «Esta señora, que tanto ha ido de víctima, ha subido y mucho su caché profesional. Es sospechoso, por lo menos para mí, y creo que para muchas personas, que justo cuando vuelve al escenario profesional salga la noticia de Federico. Que le viene de maravilla», prosigue.

Pese a las especulaciones que se ha generado sobre si el rey Federico habría venido a Madrid para reencontrarse con Genoveva, Alessandro tiene una contundente opinión que, siendo fiel a su sinceridad, ha compartido con los telespectadores: «Que haya venido a España puede ser, por supuesto, pero que haya venido a ver a Genoveva no lo creo. […] Desde que es rey ya no puede hacer lo que quiere, ya que tiene un ejército de asesores y no puede deambular solo por las calles de Madrid», concluía.