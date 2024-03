Cada vez son más los detalles que se conocen de la particular hoja de ruta de Federico de Dinamarca, convertido en rey tras la inesperada abdicación de su madre, la reina Margarita II, el pasado mes de diciembre. Situación que se conoció poco después de que trascendieran aquellas polémicas fotografías de su hijo junto a Genoveva Casanova en Madrid. Y es que, pese a que el hermetismo siempre forma parte de las casas reales europeas, en algunas ocasiones, es complicado que no trasciendan detalles de los planes que hacen los royals tras los muros de palacio, pues cada movimiento es seguido con detalle.

Federico de Dinamarca en el segundo aniversario de la invasión de Ucrania/ Gtres

De hecho, se ha podido confirmar que, Federico X es un apasionado de España y la escapada para visitar a Genoveva no ha sido la última. Prueba de ello, son los viajes que el recién coronado monarca ha realizado a nuestro país con cierta asiduidad, aunque no haya aparecido en su agencia oficial o no haya trascendido públicamente.

Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Según ha revelado ¡Hola! a través de tres fuentes distintas, el jefe de Estado ha viajado a España hace tan solo tres semanas. Destacar que, la última ocasión que vimos al rey de los daneses en tierra española fue el pasado mes de octubre, aunque las controvertidas fotografías vieron la luz el 7 de noviembre. Un episodio que, sin duda, desató una tormenta mediática a nivel internacional y que, coincidió con la visita de estado a Dinamarca de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia.

Gracias a los nuevos datos aportados por la revista del saludo, podemos ubicar dónde se encontraba la mexicana por aquel entonces. Concretamente, la que será concursante de El Desafío viajó hasta la finca Las Arroyuelas, terreno de su ex, Cayetano Martínez de Irujo. Propiedad que el duque de Salvatierra heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. Dividido en dos fincas, la mexicana se habría alojado en La Motilla.

La reaparición de Federico de Dinamarca

Este mismo miércoles, Lecturas ha publicado unas imágenes en las que aparece Genoveva, ataviada con una gorra y mascarilla, intentando así pasar desapercibida mientras empieza una nueva etapa a las afueras de Madrid en pleno tsunami mediático. Además, durante esta jornada también hemos podido ver, de nuevo, a Federico, otro de los grandes protagonistas de esta historia.

Después de disfrutar de unas vacaciones en familia en Suiza, Federico y su esposa, Mary Donaldson han retomado su agenda oficial por separado, pero ya se han dejado ver juntos. El matrimonio se ha trasladado hasta la localidad de Roskilde para visitar su catedral, un templo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1995.

El último movimiento de Genoveva Casanova

Por otro lado, Genoveva ha dado un paso al frente y ha reaparecido por todo lo alto en la Red. Si bien eliminó su cuenta de Instagram, hace unas semanas, volvió, pero, ahora lo ha hecho dirigiéndose a sus seguidores a través de un post en el que aparece una imagen junto a su mascota.

«¡Hola a todos! Aquí estoy de vuelta. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo», ha dicho en un primer momento. «No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí… ¡Mil gracias de corazón! Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poco a poco poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Una vez más, millones de gracias! Taj y yo les dejamos nuestra mejor sonrisa con unas fotos de nuestro paseo de esta tarde y les deseamos muy buenas noches a todos», ha finalizado.