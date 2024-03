Carmen Lomana carga duramente contra Genoveva Casanova: «Provoca rechazo»

Genoveva Casanova se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas por los periodistas de la crónica social. Desde que salieron a la luz las fotos que vinculaban a la mexicana con Federico de Dinamarca, son muchos los que quieren saber dónde está y se ha convertido en una tarea prácticamente imposible de averiguar. Sin embargo, esta última semana, se ha conocido la noticia de que la que fue pareja de Cayetano Rivera será una de las concursantes de la próxima edición de El Desafío.

Es por ello, que el pasado viernes, todos los aspirantes fueron citados en las instalaciones de Antena 3. Sin embargo, a diferencia del resto de concursantes, Genoveva entró camuflada para evitar ser captada por las cámaras. Según apuntan varias fuentes, la mexicana podría haber entrado corriendo y bajo una manta, pero también hay quienes aseguran que podría haber accedido dentro del maletero de un coche. Ante estas especulaciones, Carmen Lomana no ha dudado en cargar contra ella.

Genoveva en ‘MasterChef’/ Gtres

«Bueno, me ha asombrado muchísimo, sobre todo el teatro que está siendo Genoveva. Una cosa tan absurda, tapada con una manta como si fuera Greta Garbo o algo así. Qué ridiculez», ha comenzado diciendo Carmen a los micrófonos. «A mí me importa un comino, yo he estado feliz sin verla todo este tiempo. Cuando la gente hace tantas tonterías provoca rechazo», ha expresado, asegurando que no tiene ningún interés en ver a Genoveva Casanova.

Asimismo, Carmen Lomana ha expresado que no entiende el motivo por el cual la exmujer de Cayetano Rivera está evitando ser vista: «Claro, sí ayer estaba yo en televisión y la sacaron tapada con una manta, pero ¿por qué? Si luego se va a exponer ante toda España. Es una contradicción absurda», ha manifestado.

Carmen Lomana opina de Victoria Federica

Una opinión muy diferente es la que tiene Carmen Lomana sobre Victoria Federica. Tras cosechar un gran éxito en las redes sociales, la sobrina del Rey Felipe VI se ha convertido en otra de las concursantes estrellas de El Desafío. «Mira, yo creo que la gente se da demasiada importancia y hace tonterías. Pero Victoria me cae muy bien y es una niña muy simpática, por lo menos conmigo. Es buena niña y ojalá le vaya bien», ha confesado sobre la nieta de don Juan Carlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Cabe destacar, que Victoria Federica ha puesto varias condiciones al programa para participar. Vanitatis ha revelado que la negociación no fue sencilla. Según el medio, la nieta de doña Sofía solicitó no abordar temas relacionados con la familia Borbón, incluso si son de actualidad. Por otro lado, su segunda solicitud está relacionada con los atuendos que lucirá frente a las cámaras durante el concurso. Prefiere evitar prendas que no le resulten agradables. Según su círculo cercano: «No se siente cómoda con transparencias ni con ropa ajustada para realizar las pruebas».

El concurso conducido por Roberto Leal, está a punto de iniciar sus grabaciones y probablemente se emitirá en la cadena el próximo año. El resto de concursantes de El Desafío son Feliciano López, Roberto Brasero, Susi Caramelo, Lola Lolita, Gotzon Mantuliz y Manuel Díaz ‘El Cordobés’.