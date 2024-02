El ‘descuido’ de Pablo Motos que confirma la participación de Genoveva Casanova en ‘El Desafio’ 

Poco después de que la crónica social se hiciera eco de la participación de Victoria Federica en la próxima edición de El Desafío, saltaba a la palestra el nombre de Genoveva Casanova. La ex que Cayetano Martínez de Irujo se une al cásting del programa de Antena 3 en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego. La noticia, lejos de especulaciones, la ha confirmado el propio Pablo Motos, a los mandos de la productora que está detrás del formato, 7 y acción; en primicia, a las cámaras de Gtres.

Preguntado expresamente por ello a la salida de un restaurante situado en el centro de Madrid, junto al actor Miguel Ángel Silvestre, Pablo Motos ha desvelado que, efectivamente, Genoveva Casanova formara parte del concurso y que, además, todo apunta a que su trayectoria en tal será muy buena. «Queríamos preguntarte por la participación de Genoveva en El Desafío», ha espetado la reportera de la citada agencia. «¿Ya ha salido la noticia? Si, lo que sé es muy bueno todo. Tiene una actitud estupenda, estamos muy contentos con ella», ha dicho Pablo, sorprendido porque haya visto la luz la información.

Pablo Motos por las calles de Madrid / Gtres

El presentador de televisión no ha desvelado, eso sí, la fecha de estreno de la que será la quinta edición de El Desafío. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cuarta entrega del programa que presenta Roberto Leal sigue en emisión, alcanzando de hecho el liderato en las audiencias desde su estreno el pasado mes de enero, se espera que el espacio comience el rodaje de la siguiente temporada en los próximos meses.

El regreso de Genoveva Casanova a la televisión

Con su participación en el formato de Antena 3, Genoveva Casanova sumará un nuevo concurso a su currículum televisivo tras el segundo puesto que logró en Mask Singer y su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity; y volverá a la primera línea mediática tras el revuelo que causaron, el pasado mes de noviembre, sus imágenes junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca, paseando por Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa. Y es que cabe recordar que, desde entonces, poco o nada se ha sabido del paradero de la empresaria.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

En este tiempo, han sido varios los lugares donde se ha ubicado a Genoveva Casanova; desde su tierra natal, hasta Londres, Madrid o San Sebastián. En concreto, en el Palacio de Arbaizenea, el edificio situado en la localidad guipuzcoana que forma parte de una sección del Parque de Arbaizenea y es propiedad de Cayetano Martínez de Irujo. El duque de Arjona recibió la vivienda como parte de la herencia de su madre, la duquesa de Alba, que falleció en 2014.

Fue la revista Lecturas la que aseguró, al margen de las tan sonadas fotografías, que el ahora monarca Federico X pasó la noche en la casa que la mexicana posee en Madrid, así como quien confirmó que el hijo de Margarita no había avisado oficialmente de su visita a nuestro país. Tras desatarse la polémica, Genoveva emitió un comunicado aclarando que no había nada entre ella y el aristócrata danés. «Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay», dijo.