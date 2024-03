El plan de Nicolás de Dinamarca en Sevilla que gustará a Federico X y Genoveva Casanova

Desde que la reina Margarita de Dinamarca decidiera retirar el título de príncipes y princesa a cuatro de sus ocho nietos, la vida de estos han dado un giro de 180º. En especial, la de Nicolás de Dinamarca, el hijo del príncipe Joaquín fruto de su primer matrimonio con la condesa Alexandra. El nieto mayor de la monarca vive alejado de Palacio y de los protocolos monárquicos, y prueba de ello es su gran exposición en redes sociales. El joven, que compagina su faceta como modelo con sus estudios en Economía General de Negocios en la prestigiosa escuela Copenhagen Business School, reúne a más de cien mil seguidores en su perfil en Instagram, donde comparte su día a día.

Ha sido a través de esta red social, precisamente, que la crónica social de nuestro país -y lejos de nuestras fronteras-, se ha hecho eco, este lunes, de la última escapada de Nicolás a nuestro país. Concretamente, a Sevilla. El joven ha disfrutado de un almuerzo y una jornada de caza en la finca de Las Majadillas, situada en el término de la localidad sevillana de Castillo de las Guardas. Una práctica muy habitual en la Familia Real danesa y que en los últimos meses se ha visto desarrollar también a Federico X.

Stories de Instagram de Nicolás de Dinamarca / Instagram

En las imágenes difundidas de la jornada, Nicolás se muestra de lo más relajado junto a varios trofeos de caza y haciendo gala de su destreza en esta disciplina y con la escopeta. Bien es sabido, en este sentido, que desde pequeños, los hijos de los príncipes del país escandinavo han vivido rodeados de armas, animales y escapadas al campo. De hecho, es tal la afición por la caza entre la Familia Real danesa que, hasta Christian de Dinamarca, heredero al trono, cuenta con licencia para cazar faisanes ya sea comúnes o vulgares, una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae originaria del Asia templada​.

Esta, se desconce si es la primera vez que Nicolás de Dinamarca viaja a España para participar en cacerías, aunque sea como fuere, lo cierto es que su periplo a nuestro país se produce en un momento clave; pues su tío, el rey Federico, sigue copando titulares por su amistad especial y sus fotografías junto a Genoveva Casanova ahora que la ex de Cayetano Martínez de Irujo, ha sido confirmada como concursante oficial de la quinta temporada de El Desafío, el programa de Antena 3 que produce 7 y acción, en el que un grupo de ocho famosos se enfrentarán a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego. Genoveva participará en el concurso junto a otros rostros conocidos, como Victoria Federica, Roberto Brasero, Susi Caramelo o Manuel Díaz ‘El Cordobés’, entre otros.

Nicolás de Dinamarca durante una jornada de caza en Sevilla / Instagram

La caza, motivo de unión de Federico X y Genoveva Casanova

Además de una afición, la caza es el punto máximo de unión de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Y es que tal y como contó Susanna Griso en Espejo Público tras ver la luz las imágenes de Federico y la ex de Cayetano Martínez de Irujo disfrutando de unos días en Madrid, con visita al parque del Buen Retiro y al Museo del Prado de la capital, incluído; ambos se conocieron en una cacería. «La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva. Hay unas cacerías que, para poder asistir a ellas, tienes que pagar mucho dinero. Y están todos los royals, los hijos de las grandes familias. Se organizan en Dinamarca, Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera (…) Y ahí se han conocido. A Genoveva le gusta mucho, asiste con frecuencia», contó la periodista.