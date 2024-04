Patricia Cerezo asistió en la tarde de este jueves, 25 de abril, a la fiesta con la que La Finca Gran Café dio la bienvenida a la primavera, la Bloom Party. Con motivo de este evento, la periodista posó, como es habitual en este tipo de citas, en el photocall habilitado. Después atendió a los medios allí presentes, a quienes confesó su opinión sobre el último movimiento político por parte de Pedro Sánchez.

La comunicadora habló sobre la carta que publicó el pasado miércoles el presidente del Gobierno en la que se dirigió a la ciudadanía y con la que comunicó que iba a parar su agenda para pensar sobre su futuro inmediato. «Eso de ir a reflexionar… A mí me encantaría también, de vez en cuando tener tiempo para ello», comentó Patricia, haciendo hincapié en que es la noticia del momento.

Sobre si cree que Pedro Sánchez dimitirá, indicó que considera que es «una estrategia». «Yo creo que no, no va a dimitir», admitió. «Le van a decir: ‘no, no te vayas’ y se va a quedar», añadió Patricia Cerezo.

No acudió sola al evento, sino en compañía de su actual pareja, Kiko Gámez, con quien se mostró muy cómplice. La ex mujer de Ramón García y el actual director global de E-commerce de Telefónica iniciaron su historia de amor en verano de 2021 y, desde entonces, han ido dando pasos al frente en su relación.

Sus planes de futuro

A pesar de que ambos están más que integrados en la familia del otro, por ahora, no viven juntos. Así lo confirmó la propia Patricia Cerezo. «Aún no. Poco a poco. Estoy feliz y todo llegará», expresó en El Español. El principal motivo es porque no tienen prisa en dar este nuevo paso. Cada uno vive en su casa, aunque pasan la mayor parte del tiempo junto, siempre y cuando sus compromisos profesionales así se lo permitan.

Una felicitación muy emotiva

Patricia Cerezo, que siempre hace gala de su discreción en todo lo relacionado con su esfera personal, no dudó el pasado mes de diciembre en felicitar a través de las redes sociales a Kiko Gámez.

