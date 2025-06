Patricia Cerezo está experimentando uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, al mismo tiempo que ha debutado como presentadora en el programa Aquí se hace, de Telemadrid, la periodista se encuentra muy feliz en cuanto a su faceta personal se refiere. Sus hijas son ya mayores de edad y están estudiando lo que realmente les apasiona, algo que le llena de orgullo. Además, su relación con Kiko Gámez continúa avanzando por el mejor de los caminos. Tanto es así, que ha confesado a LOOK que le gustaría dar el paso de casarse con él.

«Para mí tener una pareja es un proyecto de vida. Y el tener un proyecto de vida conlleva el compromiso», comenzaba a decir. «Comprometerme puede ser la fiesta del amor. Y yo creo que cada etapa de la vida tiene sus momentos, pero para casarse nunca es tarde», añadía. Expresaba que ella visualizaba su «fiesta de compromiso» y que «le hacía mucha ilusión», principalmente porque «se veía compartiendo la vida con Kiko para siempre».

Patricia Cerezo en una entrevista para LOOK. (Foto: Gtres)

A pesar de que todavía no han dado este importante paso, Patricia ha querido compartir con los lectores de LOOK en qué rincón de Madrid le gustaría darse el «sí, quiero», ya que, gracias al espacio televisivo que presenta actualmente, ha conocido muchos lugares a los que nunca había acudido. «Pues durante las grabaciones he visto unos cuantos que me han gustado. Descubrí el Palacio de Aldovea en Torrejón de Ardoz y me quedé impresionada. Es un sitio maravilloso que además también es un sitio de celebraciones», desvelaba. Aunque no es el único que ha llamado la atención: «Puestos a soñar, tampoco me importaría el Castillo de Manzanares el Real o en Buitrago de Lozoya que también es precioso. Y como no, en Madrid capital, que yo soy de ahí», manifestaba.

La historia de amor de Patricia Cerezo y Kiko Gámez

En verano de 2021 salió a la luz que Patricia Cerezo había rehecho su vida sentimental tras su sonada ruptura con Ramón García. ¿El afortunado? Kiko Gámez, un director global de e-commerce, marketing y tecnología dentro del grupo de Telefónica. Llevan juntos cuatro años, pero lo cierto es que siempre han preferido vivir su relación desde la más absoluta intimidad. De hecho, Kiko se ha mantenido en un discreto segundo plano a pesar de la fama de su pareja.

A través de las redes sociales han compartido alguna que otra fotografía juntos, demostrando que están muy unidos y que comparten momentos únicos e inolvidables siempre que pueden. Pero, más allá de su tiempo libre, Kiko también es un gran apoyo para Patricia en su vida profesional. De hecho, con su último reto en el que ha debutado como presentadora, Cerezo ha confesado que Kiko ha sido «un apoyo fundamental» para ella. «Fue la persona que más me empujó a animarme a decir que quiero trabajar. La persona que más me animó y que más me empujó a que recogiera ese relevo de la vida profesional fue Kiko. Y junto a mi madre y mis hijas es el que más orgulloso está de lo que estoy logrando», confesaba a LOOK.