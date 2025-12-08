Aviso urgente de la Policía: el peligro de los sprays para simular nieve en Navidad que puede salirte caro

Cada año, la Navidad se convierte en una época de reuniones familiares, y todos nos esforzamos en decorar la casa para la ocasión. Hay multitud de artículos con los que podemos hacerlo, como guirnaldas de luces, adornos de colores y elementos decorativos de madera. Sin embargo, debemos tener especial cuidado con algunos de ellos, como los sprays de nieve artificial, que pueden ser muy peligrosos si no se utilizan correctamente, tal y como alertan los expertos.

El problema es que algunos de estos sprays contienen gases a presión para que el contenido del bote se expulse de forma uniforme. Estos gases son altamente inflamables y, si se utilizan cerca de fuentes de calor, como la chimenea o un radiador eléctrico, pueden provocar explosiones o incendios.

El aviso sobre los sprays de nieve artificial

El aviso surgió a través de las redes sociales, donde un policía local de Granada compartió un mensaje junto a un vídeo ilustrativo. En él se muestran las consecuencias de usar estos sprays cerca de una fuente de calor: el bote puede llegar a explotar, proyectando fragmentos metálicos y contenido inflamable que puede provocar quemaduras graves, e incluso un incendio en cuestión de segundos.

En su mensaje, el agente recuerda que no todos los sprays representan el mismo riesgo, ya que muchos de los productos actuales ya no son inflamables gracias a los cambios en la legislación y en la composición de los gases que contienen. Sin embargo, los que sí lo son deben llevar el símbolo de «sustancia inflamable».

«Los aerosoles, es decir, los generadores de aerosoles, son recipientes no recargables fabricados en metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido o gaseoso. Todas aquellas sustancias que vulgarmente decimos que «van en spray».

Se consideran inflamables si en su composición llevan más de 1% de gases, líquidos o sólidos inflamables (los vistos anteriormente). Lo más habitual es que lleven una mezcla de gases licuados del petróleo (GLP): butano, isobutano y propano los cuales se usan mucho porque se licuan fácilmente a baja presión (4 o 5 bar) y no interfieren en el producto ya que son inodoros e incoloros. Su función es arrastrar el producto hacia el exterior, eso se llama propelente», detalla Aprende Emergencias.

Consejos para un uso seguro de los sprays esta Navidad

Antes de utilizarlos sprays de nieve asegúrate de que conoces su composición y las advertencias del fabricante. Los símbolos de seguridad indican los riesgos principales y las precauciones necesarias.

No uses los sprays cerca de velas, chimeneas, estufas, hornos o luces eléctricas calientes. La proximidad a cualquier fuente de calor aumenta exponencialmente el riesgo de incendio o explosión.

Para reducir la concentración de gases y evitar inhalaciones accidentales, es recomendable activar estos sprays en exteriores o en habitaciones bien ventiladas.

Mantén los botes fuera del alcance de los niños y en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y de cualquier fuente de calor. La presión interna puede aumentar con la temperatura, incrementando el riesgo de explosión incluso cuando no se están usando.

Otras decoraciones navideñas que requieren precaución

El aviso de la policía de Granada sobre el riesgo de ciertos productos navideños se suma a las recomendaciones de la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). La agencia señala que algunos elementos decorativos, aunque muy populares, pueden convertirse en un verdadero peligro si no se utilizan como es debido.

Entre los elementos que más riesgo presentan se encuentran los árboles de Navidad, tanto artificiales como naturales. En el caso de los árboles naturales, la sequedad de las ramas aumenta significativamente el riesgo de incendio, sobre todo si se colocan cerca de luces eléctricas, velas o cualquier fuente de calor. Incluso un árbol con luces defectuosas puede encenderse en cuestión de minutos.

Otro elemento con el que hay que tener cuidado son las guirnaldas de luces. Estas decoraciones son muy comunes y aportan un efecto visual llamativo, pero presentan riesgos eléctricos considerables. Los cables deteriorados, bombillas rotas o enchufes sobrecargados pueden causar cortocircuitos que derivan en incendios. Para minimizar estos riesgos, es aconsejable comprobar el estado de las luces antes de instalarlas, reemplazar las bombillas o cables dañados y apagar las guirnaldas al salir de casa o irse a dormir.

Finalmente, los elementos de papel o cartón como figuras, tarjetas y guirnaldas también son muy inflamables. Para evitar incidentes, es aconsejable colocarlos a cierta distancia de cualquier fuente de calor y elegir materiales ignífugos o resistentes al fuego siempre que sea posible.

En definitiva, cabe recordar que la combinación de luces, velas, sprays y decoraciones navideñas aumenta el riesgo de accidentes domésticos.