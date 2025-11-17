Una conductora atropella a un hombre en Sevilla y conduce 6 kilómetros con el cadáver bajo el coche

Un hombre de mediana edad ha muerto este lunes en Sevilla atropellado por un vehículo. Según los primeros indicios, el siniestro se produjo en una zona céntrica de la capital, pero la conductora no se dio cuenta y circuló varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana. A las 8:33 horas, Emergencias Sevilla informaba de una intervención por un siniestro vial en el cruce de la avenida San Francisco Javier con Ramón y Cajal, en el barrio de Nervión. La Policía Local cortó el tráfico –ya restablecido– y desvió las líneas de autobús.

Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro vial ocurrido a primera hora de este lunes, en el que falleció un varón de mediana edad.

Del avance de las pesquisas… https://t.co/MimpnXrMNv pic.twitter.com/Brb04HWTbM — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 17, 2025

El atropello se produjo previamente en la calle Lumbreras, en el entorno de la Alameda de Hércules. Entre ese punto y el lugar en el que la conductora se percató de que estaba arrastrando un cadáver hay algo más de seis kilómetros si se va en coche.

La Policía Local de Sevilla mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, que podría haber sido grabado por una cámara de control de tráfico. Las imágenes, según informa Diario de Sevilla, muestran a un peatón caminando de forma errática, dando tumbos, hasta que cae al suelo. Poco después, un coche sale de un garaje y pasa por encima del hombre, continuando la marcha sin reparar en lo ocurrido. En esos momentos caía en Sevilla una fuerte tromba de agua que pudo camuflar el ruido del impacto.

En el vehículo viajaban dos personas. La conductora circuló hasta el apeadero de San Bernardo, donde se bajó su acompañante. Allí le saltó el chivato del freno de mano, según ha explicado a la Policía, pero pensó que era una avería y no le dio mayor importancia. Unos metros más adelante, en el cruce de Ramón y Cajal con la avenida de San Francisco Javier, una persona le hizo señas para que se detuviera porque llevaba algo en los bajos.

La mujer tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad y el vehículo fue intervenido y trasladado a las dependencias policiales, según el citado medio. Los Bomberos rescataron el cuerpo, que se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. La autopsia revelará si el hombre falleció fruto del atropello o por las heridas provocadas posteriormente. No han trascendido más datos de la víctima, aunque podría tratarse de una persona sin hogar. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Sevilla.