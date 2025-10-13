Muere una niña de un año atropellada en una procesión palmariana en El Palmar de Troya (Sevilla)

Una niña de un año ha muerto atropellada este domingo por la noche en una explanada de la basílica de la Iglesia Palmariana, en El Palmar de Troya (Sevilla), tras una procesión extraordinaria organizada por los responsables de este polémico templo fundado en 1978.

El trágico suceso tuvo lugar en torno a las 23:30 horas dentro del recinto de esta iglesia, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas y la celebración de la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada. Según fuentes de la Guardia Civil, hasta el lugar se desplazaron unidades de Tráfico y de la Patrulla Territorial, así como una ambulancia del 061. Sin embargo, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la menor.

La investigación continúa abierta a la espera del resultado de la autopsia, que permitirá esclarecer las causas exactas del fallecimiento. El caso ya se encuentra judicializado y bajo secreto de sumario. El levantamiento del cadáver se produjo entre la 1:30 y las 2:00 horas de la madrugada del lunes.

La Iglesia Palmariana, oficialmente conocida como Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, fue fundada por Clemente Domínguez y Gómez, quien se autoproclamó Papa bajo el nombre de Gregorio XVII. Desde entonces, ha sido objeto de numerosas controversias por su carácter sectario, hermetismo y rituales diferenciados de la Iglesia Católica.