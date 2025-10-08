El papa del Palmar de Troya convoca a fieles y curiosos a su día grande: «Prometemos que podrás irte»

La Iglesia Palmariana ha convocado este próximo domingo a fieles y curiosos en su catedral, situada en El Palmar de Troya (Sevilla), para celebrar su día grande y presenciar dos pasos procesionales. Quienes acudan, eso sí, deben respetar una serie de códigos y normas de la «decencia cristiana», porque aquello «no es el Vaticano». Sí prometen «dejarte ir» para demostrarte que no es una secta.

«¿Cuántas veces has oído hablar erróneamente de la Iglesia Palmariana como una secta peligrosa y que quien entra no puede escapar jamás? ¿Por qué no vienes y lo compruebas tú mismo?», arranca el vídeo publicado en sus redes sociales. «Este próximo 12 de octubre te invitamos a la basílica catedral en el Palmar de Troya para presenciar los pasos procesionales de la Santa Faz y Nuestra Madre del Palmar Coronada, que se realizarán al aire libre si el tiempo lo permite. Puedes visitar la catedral a partir de las 20 horas, pero recuerda, esto no es el Vaticano, donde la gente se viste de forma escandalosa y vergonzosa.Por lo tanto, todos deben venir vestidos según las normas de la decencia cristiana».

¿Cuáles son esas normas? «No permitimos que los hombres homosexuales se tomen de la mano ni lleven logotipos blasfemos ni ninguna forma de inmoralidad. Como verdadera Iglesia de Cristo, intentaremos animarte a arrepentir de tus pecados y a llevar un estilo de vida verdaderamente santo y católico, básicamente lo opuesto a lo que hace Roma. Te prometemos que podrás irte después. No te encerraremos como lamentablemente mucha gente afirma».

El vídeo remite a su página web «para obtener más detalles sobre el código de vestimenta» y, efectivamente, ahí se recogen las «normas de la decencia cristiana» para visitar la basílica.

Tras una aclaración previa («no es Dios el que se tiene que adaptar a las modas de los hombres, sino que son los hombres quienes se tienen que adaptar a las leyes impuestas por Dios»), el documento se dirige primero a los hombres: los pantalones tienes que ser largos (no se permiten vaqueros) y las camisas, con mangas hasta la muñeca y completamente abrochadas, incluso el cuello. El pelo no puede ser largo, de colores ni de punta. Tampoco puede llevar pendientes ni tatuajes. No pueden usarse zapatillas de deporte ni sombreros. Los menores de 10 años podrán usar pantalón corto que les cubra las rodillas.

Para las mujeres, los vestidos tiene que ser de manga larga, hasta la muñeca, y «sin ningún tipo de escote». No pueden tener aberturas o rajas. Las faldas, hasta el tobillo, y las blusas, hasta la muñeca y sin escote. Ninguna de estas tres prendas puede ser ceñida ni transparente ni traslúcida. «Bajo ningún concepto podrá usar la mujer pantalones, ya que esta prenda corresponde a los hombres». Las medias, calcetines o panties son obligatorios. Además, deberán tener la cabeza cubierta con un velo.

Tanto para hombre como para mujeres está prohibido el uso de ropa con textos, dibujos o logos de la marca «de tamaño excesivo».

La Iglesia Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida como la Iglesia Palmariana, es un grupo religioso cismático nacido en 1978 en El Palmar de Troya tras unas supuestas apariciones marianas en los años 60. Se separó de la Iglesia católica y se autoproclamó sede papal independiente, con Clemente Domínguez como papa Gregorio XVII.