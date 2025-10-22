Una conductora de 72 años dice que una araña provocó que chocara contra cuatro vehículos en Palma

«La culpa ha sido de la araña». Es fue la respuesta que dio una conductora a los agentes de la Policía Local de Palma nada más llevarse por delante un coche y tres motos en Palma. Un pequeño arácnido desató el caos en la tarde del martes en la calle Joan Miró, en Palma. Una mujer de 72 años perdió el control de su coche tras asustarse por la presencia de una araña en el interior del vehículo, provocando un accidente múltiple que involucró a otro coche y tres motocicletas estacionadas.

Según informó la Policía Local de Palma, adscrita a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), la conductora dio un brusco volantazo al percatarse del insecto, impactando contra los vehículos cercanos. Afortunadamente, no hubo heridos, y los daños se limitaron a los vehículos involucrados.

La UVAC se encargó de levantar el atestado e iniciar las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos afectados, quienes podrán reclamar los daños a sus aseguradoras.

El curioso accidente ha generado sorpresa entre vecinos y usuarios de redes sociales, que no dejan de comentar la inesperada combinación de miedo y volantazo que convirtió una situación cotidiana en un accidente inusual. La conductora aseguró a los agentes que actuó de manera instintiva, sin prever las consecuencias de su reacción ante el pequeño visitante de ocho patas.

Este incidente recuerda la importancia de mantener la calma al volante y que, a veces, incluso un encuentro inesperado con un insecto puede tener consecuencias sorprendentes en la vía pública.