Tragedia en Asturias: muere repentinamente el piloto Carlos Fernández haciendo una ruta de senderismo

Tragedia en Asturias y luto en León, especialmente en el mundo de los rallies, tras conocerse la noticia de la muerte del piloto Carlos Fernández Vecín, que ha fallecido a los 45 años de edad. El corredor de la escudería Team Repauto perdió la vida mientras practicaba una ruta de senderismo en la zona de Gradura, en Teverga.

Carlos Fernández, que estaba haciendo escalada en ese momento, se despeñó pendiente abajo unos 300-400 metros. Desafortunadamente, murió durante el rescate. Al piloto le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) e inmovilización, pero no pudo superar las heridas sufridas por la caída y perdió la vida mientras era trasladado al Hospital Universitario de Asturias (HUCA).

La escudería Team Repauto, que tiene previsto rendir homenaje al que fuera su piloto el próximo 21 diciembre durante la Carrera de Campeones en Ponferrada, ha expresado su dolor en las redes sociales: «Gracias por todos los grandes momentos que nos brindaste compañero, nunca te olvidaremos, hoy brilla una estrella más en el cielo. Descansa en paz Carlos».

Un trágico accidente

El aviso del accidente fue dado al Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.04 horas por un escalador que había visto a una persona despeñada, según fuentes del 112 Asturias y de la Guardia Civil. Tras ser movilizados el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, y una dotación del parque de Proaza, se le practicó reanimación cardiopulmonar y se le inmovilizó para su traslado al Hospital Central de Asturias, en Oviedo.

No obstante, tras ser izado a la aeronave, el piloto Carlos Fernández falleció mientras era trasladado al centro sanitario, por lo que el helicóptero tomó tierra en la zona de la depuradora de Entrago, punto de inicio de la Senda del Oso, donde la Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo sin vida del montañero. Tras ser plenamente identificado, el cuerpo sin vida fue trasladado a las 17.52 horas hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo, donde le será practicada la autopsia.Agentes de la Policía Judicial de Oviedo se han hecho cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.