Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 295 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Pepa no duda un solo segundo en sincerarse como nunca con Adriana. De esta forma, le hace saber muchos detalles sobre el pasado de su hermana. Todo ello mientras Mercedes ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Dámaso. ¿En qué consiste, exactamente? En que Victoria acabó con la vida de Pilara.

Una información que deja a Dámaso completamente sorprendido, a la par que descolocado. ¡Y no es para menos! Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Alejo ha dado el importantísimo paso de ver a Luisa a la cárcel. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que se ve sorprendido al ver cómo su amada no duda en romperle el corazón de la peor manera, y todo como consecuencia de la última decisión que ha tomado. En cuanto a bodas, lo que nadie espera es que haya un nuevo enlace en camino. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en esta tercera temporada que tantísimo está dando de qué hablar, en muchos sentidos.

¿Qué sucede en el capítulo 296 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 14 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Alejo sufre muchísimo pensando en que su historia con Luisa ha sido una mentira. Es evidente que es algo que no sería capaz de asimilar, ni mucho menos.

En cuanto a Adriana, se ha mostrado decidida a volver a visitar a la criada en prisión. Ella, por tanto, aprovecha la ocasión para, finalmente, confesar que el ladrón de la talla fue nada más y nada menos que Tomás. Es más que evidente que este paso va a traer graves consecuencias. Bárbara, por su parte, ve a Leonardo e Irene llegar al palacio. ¿Son ya marido y mujer? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.