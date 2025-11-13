Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Mercedes confiesa a Dámaso que Victoria mató a Pilara
Una información que descolocan a Dámaso
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta serie. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 294 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han sido testigos de cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en hacer una pregunta crucial a Victoria, con el objetivo de saber si Gaspar, en realidad, era hijo suyo. Algo que pone a la duquesa entre la espada y la pared.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo, tras espiar una conversación entre Matilde y Adriana, Pepa no ha podido evitar explotar. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Adriana. Y todo con la firme intención de exigirle explicaciones respecto al asunto que tiene una estrecha vinculación con Luisa. Es más que evidente que las piezas no terminan de encajar, por lo que necesita respuestas para poder salir de dudas de una vez por todas. ¿Logrará su cometido, a pesar de las constantes dificultades?
¿Qué sucede en el capítulo 296 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 13 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Pepa no duda un solo segundo en sincerarse con Adriana. Entre otras cuestiones, le hace saber diversos aspectos del pasado de su hermana.
En cuanto a Mercedes, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desvelar a Dámaso que Victoria acabó con la vida de Pilara. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo Alejo, por su parte, ha dado el paso de ver a Luisa a la cárcel.
Lo que no esperaba es que su amada fuese a partirle el corazón al hacerle partícipe de su nueva decisión. Si hablamos de bodas, hay una nueva en camino que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
