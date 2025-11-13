Gloria Camila estalla tras las duras críticas de la hermana de Michu: «No respeta a su propia familia»

Hace tan solo unos meses, concretamente en julio, la prensa del corazón se vio consternada por la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega. Desde entonces, tanto su madre Inmaculada como su hermana Tamara han concedido un sinfín de entrevistas en las que han cargado contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. A pesar del tiempo y de que la hija de Michu se haya quedado con la familia de su padre, parece que los constantes ataques no cesan. Recientemente, en el programa El tiempo justo, Tamara cargó contra la hija de Rocío Jurado: «Que respete ella su casa, que habla de todos. Gloria va a lo suyo por completo, tienes que entrar tú en su aro. Va a hablar de su casa, de nosotras… Es la que su familia le ha pedido ayuda y ella no ha estado nunca». Es más, tiene claro que las ex cuñadas no eran amigas, ni mucho menos.

«Ella es la que va de rosita a ganarse los medallones, por eso ella a mí no me agrada. Eso de que dice que mi hermana se iba a Madrid era imposible», aseguró. Acto seguido, fue más allá: «Mi hermana ha intentado hacerlo lo mejor posible, ellos no la han respetado. Sabiendo el problema que tenía mi hermana, ¿por qué no se la llevaron a un cardiólogo a Madrid?», cuestionó, dejando completamente descolocados a los colaboradores del programa que presenta Joaquín Prat y que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Como no podía ser de otra manera, tras escuchar las últimas declaraciones que ha hecho la hermana de Michu, Gloria Camila ha querido responder en El tiempo justo. Es más, ha confesado que está muy cansada de tener que defenderse. Aun así, quiso dejar un par de cosas claras.

«En el momento que he tenido que sacar la cara porque se ha dicho algo de José Fernando, que no era cierto, la he sacado», comenzó diciendo, y añadió: «Mi hermano es el único que no ha salido a defenderse. Si yo trabajo aquí, mi versión la voy a dar, guste más o menos. Jamás hemos ido a hablar mal de ellas, hemos estado al margen intentando cordialidad».

Lejos de que todo quede ahí, la hija de Ortega Cano aseguró que era muy consciente de que la relación entre Michu y su hermana Tamara no era tan idílica como ella ha asegurado: «La que no nos está respetando y se ha metido en un pollo es ella. Ni estaba ni se la esperaba. Muchas veces María (Michu) le ha tenido que parar los pies, sé lo que ha habido y como era la relación. No respeta a su familia».

Por si fuera poco, Gloria Camila desveló que Michu se estaba planteando la posibilidad de dejar Andalucía para vivir en Madrid y así estar más cerca del padre de su hija y su familia. «Los fines de semana, cuando José sale, la que sabe cuándo venían era yo, porque iba a buscarla. Tengo en la fototeca muchas cosas que no tengo la necesidad de subirla para que la gente sepa que he hecho cosas o no… (…) Mi hermano iba a salir ya esos días y en el momento que saliera ya iban a vivir juntos en Madrid», hizo saber la hermana de Rocío Carrasco.