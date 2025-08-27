Sale a la luz el testamento de Michu, ex pareja de José Fernando: la reacción de su hermana Tamara

El 7 de julio, la prensa del corazón se quedó consternada tras conocer la trágica noticia de la repentina muerte de Michu, la que fuese pareja de José Fernando Ortega y madre de su única hija, Rocío, con tan sólo 33 años. Desde que se dio a conocer esta información, tanto su hermana como su madre han hecho numerosas declaraciones en televisión. La gran mayoría de esas intervenciones han sido para cargar contra la familia de Ortega Cano, especialmente contra Gloria Camila. Tanto es así que no dudaron un solo segundo en acusarla de «querer manipular» a la pequeña Rocío. El pasado martes 26 de agosto, durante la emisión de la nueva entrega de TardeAR, se ha dado a conocer una nueva información que tiene estrecha relación con la muerte de Michu. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al testamento de la joven de 33 años.

Ha sido Tino Torrubiano quien ha confirmado que la principal beneficiaria de esta herencia es Inma, la madre de Michu: «Le ha dejado todos los bienes que tuviera en el momento del fallecimiento», confirmó el colaborador de televisión, especificando que se trata de una vivienda, un coche y una moto. Por lo tanto, la hermana de Michu se habría quedado fuera de cualquier tipo de repartición. Eso sí, el tertuliano ha querido dejar claro que, aun así, siempre se reserva una parte obligatoria para los herederos forzosos, en este caso, para la hija de la fallecida: «La legítima es intocable y tendrá el tercio». Tamara, hermana de la gaditana y habitual en los platós de televisión desde su muerte, se ha quedado sin palabras al conocer esta noticia, puesto que la desconocía por completo. De hecho, se enteró de la información gracias a los compañeros del programa TardeAR.

«¿A mi madre? Ah, bueno, bueno, vale, si de todas maneras… ¿Seguro? ¿Pero seguro, seguro?», preguntó, completamente descolocada con la noticia. A pesar de todo, Tamara hizo todo lo posible para tratar de restar importancia a este asunto. Entre otras cuestiones, dejó claro que la decisión de Michu no modificaba prácticamente la situación actual.

«A ver, que da igual», comenzó diciendo la hermana de la gaditana, e insistió: «A ver, que da igual de todas maneras. Si es mi madre, es como si fuese a mí, porque yo estoy en la casa». Aun así, quiso volver a lanzar la siguiente pregunta: «Vale, ¿entonces ella se lo deja todo a mi madre?», cuestionó, para salir de dudas.

Sale a la luz con quien se quedará Rocío, la hija de Michu

Lejos de que todo quede ahí, ante las cámaras de los compañeros de Europa Press, la hermana de José Ortega Cano no dudó un solo segundo en compartir una información hasta ahora desconocida: con quién se quedará la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando Ortega: «Se va para Madrid».

Por lo tanto, de esta manera, se confirma lo que era un secreto a voces: la pequeña Rocío finalmente va a poner rumbo a la capital de España para comenzar una nueva etapa junto a su familia paterna tras la repentina y dura pérdida de su madre, Michu. ¿Cómo reaccionará el círculo más cercano de la fallecida?