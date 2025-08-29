Tamara se pronuncia sobre la herencia de su hermana Michu: «En la calle no me voy a quedar»

El pasado martes 26 de agosto, los espectadores de TardeAR se vieron sorprendidos con una información que tiene estrecha relación con Michu, ex pareja de José Fernando Ortega, que falleció el 7 de julio a los 33 años. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la herencia que la joven habría dejado tras su muerte, y que habría dejado preparada desde hace tiempo como consecuencia del problema cardíaco que padecía. Tino Torrubiano, compañero del programa que se emite de lunes a viernes en las tardes de Telecinco, confirmó que la principal beneficiaria es Inma, la madre de Michu, dejando completamente fuera a su hermana Tamara. En el preciso instante en el que se dio a conocer la información, ésta se mostró profundamente sorprendida. Tanto es así que preguntó en varias ocasiones a los compañeros de TardeAR si la información era cierta, puesto que no era capaz de creerla.

Días después, tras tener oportunidad de profundizar aún más en el tema, Tamara ha querido hablar con el equipo de Vamos a ver. De esta manera, no ha tardado en dar a conocer que Michu tenía «muchas deudas». Poco después, amplió esta información: «Por las voluntades de mi hermana, pues mi madre se ha visto ahí en un aprieto, la pobre». Además, reconoció que, en caso de que su madre acepte la herencia, se va a ver en la obligación de pagar todo el dinero que la ex pareja de José Fernando debe. Tras confirmar que no tiene pensado vivir en la casa de Michu, desveló que «en la calle no me voy a quedar, por eso mi hermana ha respaldado que yo no me quede tampoco en la calle». Y añade: «Si hay deudas, que las hay, tenía pensado alquilar la casa para pagarlas porque tenía un montón».

«Mi hermana diría: mi madre y mi hermana que arreglen el tema este para que cuando herede su hija, el día de mañana, que esto esté libre», espetó Tamara en el programa que se emite en la cadena principal de Mediaset. Acto seguido, quiso mencionar algunas de las deudas que habría dejado su hermana tras su repentina muerte.

«La cogieron una vez con un perro que tenía las orejas cortadas, le echaron 2.500 euros», comentó Tamara a los compañeros de Vamos a ver. Pero no todo queda ahí, puesto que quiso ir mucho más allá: «Más todas las multas que tiene, más todo de Hacienda de cuando ha hecho tele… Por eso, que deudas tiene», aseguró.

De esta forma, Tamara también quiso pronunciarse sobre cómo van a hacer frente al impuesto de sucesiones. Ella lo tiene claro: «Nosotros trabajamos, pero eso es mi madre. Yo lo único que puedo hacer es ayudarla», reconoció, desvelando que hará todo lo que esté en su mano para tratar de solventar este asunto a la mayor brevedad posible.