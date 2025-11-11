El PSOE de Armengol muestra nostalgia de su control sobre IB3 y critica la escaleta de los informativos

El mismo diputado socialista que a finales de septiembre se quejó en una comisión del Parlament balear y exigió en ella que IB3 no hablara mal de Pedro Sánchez, vuelve a dar muestras de nostalgia de cuando Francina Armengol controlaba todo lo que pasaba en el ente público y ahora se permite criticar la escaleta que confeccionan los profesionales de los servicios informativos.

El diputado del PSOE, Ares Fernández, ha criticado este martes en la sesión de control al Govern que IB3 no abriera el pasado lunes sus informativos con la dimisión de Calos Mazón (PP), obviando que IB3 basa sus contenidos mayoritariamente en noticias producidas o con afectación en las Islas Baleares.

«No es riguroso dar la noticia de la dimisión del señor Mazón a mitad del informativo cuando es portada en toda España», ha reclamado el diputado socialista, olvidando que IB3 tampoco abrió sus informativos en muchos de los episodios de la corrupción que afecta al PSOE.

Es habitual que el grupo socialista dé muestras de nostalgia sobre IB3 cuando, de forma regular -como hoy- acuden a una consellera del Govern de Marga Prohens para quejarse dando así por hecho que los gobiernos de Baleares meten mano en el ente público.

Hay otros episodios recientes en este sentido. El pasado 21 de mayo, y también en una comisión parlamentaria, un diputado del Grupo Socialista, Carles Bona, reclamó para la radiotelevisión pública IB3 «la contratación de periodistas de izquierdas», haciendo abiertamente una clasificación de «periodistas buenos» y periodistas malos».

IB3, de nuevo en el Parlament

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido que la voluntad del Govern y de la dirección de IB3 es que el proceso de internalización e integración de trabajadores en el ente público se haga «con la mayor agilidad» pero también «con garantías».

Estarellas se ha pronunciado así este martes, en su intervención en el pleno del Parlament, donde pese a reconocer «un ambiente más sensible y tenso» en IB3, «como en cualquier empresa que tiene abierto un conflicto laboral», y que «se trabaja por solucionar» a través de «la llegada a acuerdos beneficiosos para los trabajadores y soluciones dentro de la legalidad», ha considerado que «si el PSOE no hubiera empezado la internalización a toda prisa y sin garantías», el ambiente en el ente público «ahora» sería «del todo inmejorable».