El PSOE exige más periodistas de izquierdas en IB3

El PSOE ha forzado este miércoles una comparecencia surrealista en comisión en el Parlamento balear. Ninguna formación política -ni Més per Mallorca, ni Vox, ni el PP- ha entendido por qué se solicitaba de urgencia la comparecencia de la consellera de Presidencia del Govern de Marga Prohens, Antònia Maria Estarellas (PP), para comentar la parrilla de la raditelevisión autonómica IB3, cuando el responsable es el director general del ente público, Josep Codony, y éste ya lo hizo hace una semana.

En la comparecencia, el diputado socialista Carles Bona ha reclamado periodistas de izquierdas en la radiotelevisión pública. Bona ha entrado en su intervención en el terreno de la ideología de los periodistas. Su ideología y su carnet político. Lo ha hecho para señalar periodistas buenos (de izquierdas) y periodistas malos (de derechas), poniendo algunos casos de programas «que son muy buenos» y espacios con «monologuistas».

El PSOE muestra así sus preferencias para IB3 pidiendo más horas para los programas «muy buenos» con periodistas de izquierdas y la sustitución de los «monologuistas» (de derechas) por tertulias parlamentarias donde el PSOE pueda introducir su discurso.

Ha sido precisamente el Grupo Parlamentario Socialista quien ha forzado la comparecencia de la consellera Estarellas ante la comisión. La petición era para que el Govern opinara y valorara la programación del ente público, dejando claro que a eso es a lo que los socialistas estuvieron acostumbrados con Francina Armengol y Andreu Manresa.

Hoy se le ha pedido al Govern que tome decisiones sobre la programación, tal y como se hizo en los últimos ocho años. La consellera Estarellas ha repetido por activa y por pasiva que «la programación del ente no está entre mis funciones. El PSOE quiere que me involucre y no lo voy a hacer. IB3 tiene autonomía de gestión e independencia de funcionamiento».

Se incrementará el presupuesto para producción propia

Por otro lado, Estarellas, ha afirmado que «luchará» para que IB3 tenga el presupuesto que sea necesario, ya que el Govern tiene la intención de aumentar las partidas destinadas a producción propia del ente público.

La consellera ha recalcado que la programación de la radiotelevisión pública de IB3 «no se encuentra dentro de sus funciones, ni lo ha estado, ni lo estará nunca», porque ha afirmado que la Conselleria de Presidencia «no controla, ni dirige IB3».

De este modo, se ha reivindicado como una «persona ajena» a IB3, pese a que es un ente adscrito a la Conselleria, por lo que se ha remitido a que las respuestas sobre la programación las diera el Consell Asesor de Contenidos y Programación.

Acerca de lo que sí ha reconocido que tiene competencias la Conselleria que dirige, a través de la Dirección General de Función Pública, es sobre el proceso de internalización de los trabajadores de IB3, hacia el que ha apuntado que se está avanzando y en el que ha dicho que está «centrada».