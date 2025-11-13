Anita Williams se pronuncia tras las imágenes de su beso con Montoya: «Me parece absurdo»

El 2025 está a punto de concluir su andadura de manera definitiva. Pero, si a nivel televisivo, realizamos un repaso por algunos de los rostros más sonados del año, el de Anita Williams y el de Montoya no pueden faltar. Ambos jóvenes se dieron a conocer durante su paso por La isla de las tentaciones. Un reality donde pusieron a prueba su noviazgo, el cual no terminó de la mejor manera. Tras ello, y la gran repercusión mediática que sufrieron, ambos apostaron por fichar por Supervivientes 2025. Un concurso donde las tensiones, discusiones y momentos de pasión tampoco faltaron. Eso sí, tras concluir el programa, la catalana dejó claro que el sevillano le había aplicado la ley de hielo.

Los meses pasaron y Anita Williams y Montoya dejaron claro que no querían saber nada del otro. Ambos han vivido muchos momentos de tensión durante los últimos años. Por ello, apostaron por alejarse. Sin embargo, durante las últimas semanas, la joven, de 28 años, comunicó que estaba realizándose unas pruebas médicas debido a que le había detectado «un par de tumores preocupantes». Ante ello, la influencer confesó que Montoya se había puesto en contacto con ella para ofrecerle su apoyo. Al fin y al cabo, sabía que estaba pasando por un momento complicado.

Anita Williams se sincera: «No soy una tía de estar con 20 mil tíos»

A la pregunta de si volvían a estar juntos, la catalana siempre dijo que no. Pero, recientemente, la revista Diez Minutos ha publicado una edición donde aparece junto a Montoya. Una serie de imágenes donde ambos parecen disfrutar de las calles de Madrid de manera acaramelada. Según cita el medio de comunicación, la joven llegó a la capital española y se hospedó en la casa del sevillano.

Tras varias horas juntos dentro de la casa, la pareja optó por ir a cenar a un restaurante cercano. Al parecer, decidieron sentarse en un reservado para no ser captados por miradas indiscretas. Pero, la complicidad, los besos y los brindis no faltaron entre ellos. Una clara prueba que demuestra que, efectivamente, los jóvenes se han vuelto a dar una oportunidad.

Sin embargo, y a pesar de las evidencias, Anita Williams ha querido pronunciarse para negar que haya vuelto con Montoya. La joven ha hablado con la periodista Leticia Requejo, quien ha reproducido sus declaraciones en El tiempo justo, programa de Telecinco. «Me parece absurdo que digan que hemos vuelto», comentó molesta.

A Anita Williams no le ha hecho nada de gracia que la hayan pillado con Montoya, y menos de manera tan cercana. Pues, siempre ha indicado que tienen «una bonita amistad». Por ello, a pesar de todo, ha dejado claro que no es su pareja sentimental. «No soy una tía de estar con 20 mil tíos, me dan pereza los hombres, pero de vez en cuando estoy con el que me llena y punto», comentó. De momento, el sevillano no se ha pronunciado respecto a estas imágenes que han visto la luz. Pero, como dice la expresión, una imagen vale más que mil palabras.