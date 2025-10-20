Última hora de Anita Williams tras encontrarle «dos bultos preocupantes»: «Si es grave…»

Anita Williams se ha convertido en uno de los rostros revelación de este 2025, de eso no cabe duda. Tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, la catalana ha acudido como colaboradora a diversos programas de Mediaset España. Pero, tal y como ella misma ha revelado en sus redes sociales, no está pasando por un buen momento de salud. Al parecer, se ha hecho un par de pruebas médicas y le han detectado que «tiene un par de tumores preocupantes». Una situación muy preocupante para ella y su familia, pero que no la pilla del todo por sorpresa. Pues, según ha explicado, tiene varios familiares que han padecido cáncer de mama.

«He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta. Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia. Estoy esperando los resultados, por eso no tengo ganas de haceros vídeos ni crear contenido», contó en sus historias de Instagram. «Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duele mucho. A veces, si te duele algo, es que tu cuerpo te está hablando, y hay que ir porque luego pasan estas cosas», ha indicado.

Anita Williams está siendo una de las colaboradoras habituales de Fiesta, programa de Telecinco. Por ello, aunque no ha podido acudir de manera presencial por su situación, ha querido responder a la llamada del programa. «Me noté un bultito en la mama y me aconsejaron que me hiciera un seguimiento. La mamografía no me la querían hacer porque hasta los 40 no es necesaria, pero a los 35 si tienes antecedentes de cáncer… y yo los tengo. Mi madre, mi tía, mi abuela han tenido todas cáncer de mama», ha comenzado explicándole a Jota, trabajador del formato.

Anita Williams se sincera: «Que te toque a ti jode muchísimo»

«Me hizo una ecografía y me dijo que sí, que tenía que hacer la mamografía porque tenía dos bultos que no le gustaban, me hicieron también la biopsia. Es un tema que en mi familia lo tenemos normalizado, pero joder, que te toque a ti jode muchísimo. Estoy medio positiva y pensando que no va a ser nada, que solo va a ser un susto. Si es grave me lo han cogido a tiempo y ya está», ha aclarado.

Asimismo, la influencer ha comentado que a muchos de sus compañeros de reality se han puesto en contacto con ella tras salir a la luz la noticia. Una lista de nombres donde también figura el de Montoya, su ex pareja. Y es que, tal y como ella misma ha señalado, el sevillano también ha hablado con ella tras conocer su situación.