Anita Williams anuncia un cambio radical en su vida: «Me quita tiempo de calidad»

Indiscutiblemente, uno de los rostros que ha marcado este 2025, a nivel televisivo, ha sido el de Anita Williams. La joven de 27 años se coronó como una de las grandes protagonistas de la última edición de La isla de las tentaciones. Una vivencia que hizo a la par de Montoya, su ex pareja. Tras ello, los jóvenes se convirtieron en concursantes de Supervivientes 2025. Un reality donde también tuvieron sus idas y sus venidas, pero donde dejaron claro que lo de ellos todavía necesitaba sanar. Desde entonces, la catalana ha acudido con asiduidad a diversos platós de Mediaset España para ejercer su papel de colaboradora. De hecho, ahora, con el estreno de Supervivientes All Stars, es una de las tertulianas habituales.

Tal y como ella mismo ha explicado, actualmente, vive en Barcelona. Allí, la joven convive con su hijo, fruto de una relación anterior. Pero, debido a sus compromisos laborales con Telecinco, tiene que viajar un par de veces a la semana a Madrid, ciudad donde se encuentra la sede de la cadena. Por ello, le ha confesado a sus seguidores en redes sociales que tiene pensado hacer las maletas y comenzar una nueva vida en la capital española. Una decisión que la ayudaría a pasar más tiempo junto a su pequeño y a no tener que viajar constantemente.

Recientemente, Anita Williams ha compartido un story donde muestra algunas de las cuestiones que más le hacen sus seguidores en Instagram. Una publicación donde ha querido sincerarse con un texto muy personal. «Esta es una de las preguntas que más se repite, si me quiero mudar a Madrid, aparte de porque mi trabajo como Closer lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo y mi marca de ropa también», comienza escribiendo la catalana.

«Ir cada semana, mínimo 2 días, me quita tiempo de calidad con mi hijo, aunque sé que está súper bien cuidado con mis padres. Pero prefiero dejarlo con la canguro el tiempo que esté grabando o en los eventos que eso al final son pocas horas que dejarlo 2 días», indica.

La influencer considera que esta decisión es la mejor si quiere pasar más tiempo con su niño. Pues, el incremento de su popularidad ha provocado que tenga más ofertas laborales, la mayoría de ellas en Madrid. Por ello, y lejos de rechazarlo, ha tomado una serie de medidas. «Aunque él está súper feliz y lo llamo cada 2 segundos. Pero creo que lo mejor es venirme para aquí», agrega.

Anita Williams es una mujer precavida. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, quiere dejar cerrado el futuro académico de su hijo Thiago. Pues, no quiere que se quede sin ir al colegio. Y es que, recordemos, estamos casi en octubre y el curso ya ha comenzado en toda España.

«Estoy esperando que me digan algo del colegio al que lo quiero llevar porque de momento no hay plazas», indica. «Pero, ese colegio ME ENCANTA y aparte trabaja mi tía allí y estaríamos todos en familia», concluye. Por lo tanto, su mudanza a la capital española es un hecho.