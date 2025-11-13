El beneficio neto de Colonial aumenta un 6% hasta los 156 millones y destaca su segmento de oficinas

La inmobiliaria Colonial SFL incrementó su beneficio un 8% en los primeros nueve meses del año hasta los 156 millones de euros, según ha comunicado la empresa este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si esto se mide con los elementos extraordinarios, el beneficio ascendió hasta los 294 millones de euros, lo que implica una mejora del 8% con el mismo periodo del año pasado.

El grupo inmobiliario estrena esta temporada de resultados su nuevo nombre tras integrar su filial en Francia, SFL a la cartera en España. El segmento más rentable de la inmobiliaria durante este periodo ha sido su segmento de alquiler, que asciende un 56% interanual, tras el repunte de contratos de espacios de oficinas en ciudades como Madrid, París o Barcelona.

El presidente del grupo, Juan José Brugera, ha destacado el crecimiento veloz de las rentas, sobre todo en Francia. «La positiva evolución del mercado prime de oficinas en París, que continúa mostrando una robusta demanda y niveles de rentas al alza, confirma el sólido posicionamiento del grupo y refuerza la confianza en nuestra estrategia a largo plazo», ha manifestado. En este sentido, los ingresos por rentas alcanzaron los 296 millones de euros, lo que supone un 5% más en términos comparables. El volumen de contratos que el grupo ha logrado cerrar ha ascendido a los 125.800 metros cuadrados de superficie, según ha comunicado el grupo, lo que implica una mejora del 12% en comparación con el año anterior.

Por otro lado, también han comunicado su estrategia centrada en la capital francesa, con un enfoque en proyectos clave ahí como el proyecto Haussmann ubicado en París y que está ahora en fase de comercialización. Los ejecutivos al frente del grupo han recalcado la «fortaleza del modelo de negocio» tras estos últimos resultados, que han sido publicadas al cierre de los mercados europeos. Los títulos de Colonial se han visto rezagadas en los últimos seis meses del años y han retrocedido un 3,55% en el mercado continuo.