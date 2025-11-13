Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Cloe se sincera como nunca con Marta
Le confiesa que ella no fue la primera opción
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 12 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 435 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Begoña se ve profundamente sorprendida por la complicada noticia que le ha hecho saber Luz, pero también por la nueva e impactante decisión que ha tomado Damián. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 han podido observar cómo Julia se ha quedado completamente sin palabras al recibir una noticia que, inevitablemente, le produce una enorme felicidad. Todo ello mientras Claudia tiene serias dudas respecto a una importante elección. Así pues, opta por buscar consejo en Manuela. En cuanto a Cloe, ha desvelado un nuevo e impactante rumbo para los perfumes de la fábrica, mientras que la junta ha recibido con enorme sorpresa el gran anuncio, pero también una decisión completamente inesperada que va a cambiar todo de manera verdaderamente radical.
¿Qué sucede en el capítulo 436 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 13 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Cloe no duda un solo segundo en sincerarse con Marta. Entre otras cuestiones, le comenta quién fue realmente su primera opción en el cargo. Damián y Marta optan por animar a Gabriel a dar un paso adelante, pero con ciertas condiciones.
Por si fuera poco, Joaquín se ha visto sorprendido al recibir una inesperada noticia que podría llegar a abrirle un sinfín de posibilidades, mientras que Julia cuenta a su abuela una gran noticia. ¡Se muere de la ilusión! Debido a esto, ella opta por ocultar la inconformidad que siente ante esta idea.
En cuanto a Andrés, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una llamada que hace que comience a desconfiar de muchas personas que forman parte de su círculo más cercano. Es algo que no puede evitar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
