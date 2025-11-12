Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 11 de noviembre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 434 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, han podido ser testigos de cómo han empezado a surgir las primeras complicaciones tras el nuevo cambio que ha experimentado la tienda. Por si fuera poco, observamos cómo Digna y Damián se niegan en rotundo a aceptar la decisión que ha tomado Begoña. Es más, él, ante los últimos acontecimientos, acaba derrumbándose por completo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Claudia no puede evitar sentirse profundamente tocada tras haber conocido, con todo lujo de detalles, la impactante historia de Maripaz. Es algo que, desde luego, no esperaba. Por si fuera poco, Marta se ha quedado sin palabras al recibir un nuevo y durísimo golpe. Y todo porque Cloe ha anunciado un nuevo y sorprendente giro en los planes de celebración de la empresa. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, a Joaquín no le queda otra opción que tomar una contundente y definitiva decisión. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 435 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 12 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Begoña se ve profundamente sorprendida por la complicada noticia que le hace saber Luz. Pero no solamente eso, sino que también se queda sin palabras como consecuencia de la nueva decisión que ha tomado Damián.

Por si fuera poco, Julia recibe una noticia que le llena de felicidad, mientras que Claudia tiene serias dudas sobre una importantísima elección. Para ello, no duda en recurrir a Manuela en busca de consejo. En cuanto a Cloe, no deja a nadie indiferente al desvelar un nuevo rumbo para los perfumes de la fábrica.

Pero no todo queda ahí, puesto que la junta se ha visto sorprendida por un gran anuncio, así como una decisión completamente inesperada que lo cambia absolutamente todo. Y de una forma verdaderamente radical. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.