Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta recibe un inesperado y duro golpe
No se lo esperaba
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 10 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 433 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Marta se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que la tienda ha cambiado de manera radical y sin previo aviso. Algo que, ni de lejos, estaba en sus planes. Todo ello mientras Gabriel ha regresado tras haber hecho su viaje de negocios.
Lejos de que todo quede ahí, Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca con Luis, haciéndole conocedor de la profunda inquietud que siente respecto a lo que su mente le oculta. En cuanto a Begoña, no ha dudado un solo segundo en tomar una drástica decisión que podría llegar a cambiar, de manera radical, su vínculo con Julia. Todo ello mientras Tasio se ve sorprendido por Cloe, que no tarda en comunicarle una noticia de lo más sorprendente, a la par que esperanzadora. Pero no todo queda ahí, puesto que Joaquín no ha tardado en rebelarse contra Cloe. Eso sí, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaba, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 434 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 11 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria de Antena 3 van a ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, han comenzado a surgir las primeras complicaciones tras el nuevo cambio en la tienda. Digna y Damián se niegan en rotundo ante la decisión de Begoña. Es más, él no puede evitar derrumbarse ante los nuevos acontecimientos.
En cuanto a Claudia, se queda tocada tras conocer la complicada e impactante historia que esconde Maripaz, mientras que Marta se ha visto sorprendida al recibir un durísimo golpe. Y todo porque Cloe opta por anunciar un giro radical en los planes de celebración de la empresa. ¡Nada sale como esperaba!
Por si fuera poco, y dadas las circunstancias, vamos a observar cómo parece que a Joaquín no le queda otra alternativa que tomar una decisión verdaderamente definitiva. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3