Lucas rompe su silencio tras las confesiones de Andy y hace pública una deuda: «Me debe la vida»

La semana comenzaba con Andy, ex de Andy y Lucas, dando su primera entrevista en solitario en El Hormiguero, donde sacó a la luz muchos de los trapos sucios de su relación profesional con su compañero Lucas en los últimos años. El cantante, que presenta su primera canción, habló de problemas en los pagos, feos a la hora de darle entradas para sus propios conciertos e incluso dejó caer que los problemas de la nariz del gaditano podrían estar provocados por otros motivos que nada tienen que ver con una mala recuperación de una intervención. Pasados las horas, Lucas González ha puesto el grito en el cielo y ha dado su propia versión.

Ha sido el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, el que ha podido hablar con el señalado, que ha dejado claro que su versión es muy distinta a la que cuenta su ex compañero. Según González, Andy le «debe la vida», ya que durante mucho tiempo le ha ayudado a salir adelante, por lo que estas entrevistas y la letra de la canción Marioneta le parecen una traición enorme. Uno de los temas que ha sacado a relucir es una supuesta deuda que Andy tendría con él y que no se habría saldado. «Cuando la COVID‑19 lo necesitaba, le dejé ese dinero y todavía no me lo ha devuelto. Él siempre ha sido un vago», comenzaba diciendo.

Además, acusa a Andy de no colaborar en la producción y promoción de los conciertos: «Ni para carteles, ni mupis, ni vallas, ni adelantos». Además, está dispuesto a mostrar los documentos que la gira de despedida generó 450.000 euros, para que su excompañero se quede tranquilo.

Sobre las dudas en la autoría de las letras de las canciones y la posibilidad de que Andy las pueda cantar en solitario en sus conciertos, como ya te contamos en Happy FM, se llegó a decir que Lucas las había vendido y que no eran de su propiedad. Ante eso, el implicado tiene muy claro que no es así: «Esas canciones son de Lucas González. Yo he vendido los derechos, pero siguen siendo mías. Eso que no se confunda».

Lucas denuncia que Andy está mal asesorado

Pero González no apunta sólo al que fuera su amigo y compañero, también lo hace hacia su entorno familiar, de amistades y profesionales: «Está muy mal aconsejado. Tiene un séquito detrás que es veneno. Y él es un pájaro».

Ante estas acusaciones, Lucas también estaría dispuesto a tomar acciones legales contra su excompañero de Andy y Lucas. Según adelantó el programa No somos nadie y que también aseguraba Y ahora Sonsoles, estaría dispuesto a interponerle una demanda por una cantidad de 150.000 por perjudicar su reputación, además de los 60.000 euros del préstamo mencionado anteriormente.

El nuevo proyecto de Lucas en solitario

Mientras Andy se ha estrenado con buenos números con la canción Marioneta, su primer single, Lucas también ha querido dar un puñetazo en la mesa. Tal y como ha podido saber Happy FM, el gaditano creó a principios del año 2025 Los Pipicaca S.L., empresa dedicada a las «contrataciones y producciones de actuaciones artísticas. Management, representación y promoción de artistas. Gestión, administración, producción, edición, explotación, promoción de obras audiovisuales».

Días después del estreno de Andy, el canal de YouTube de Los Pipicaca ha publicado varios vídeos, presentándose como unos personajes dedicados al mundo infantil. En sus vídeos se puede distinguir a la perfección la voz de Lucas interpretando a varios personajes (un váter, una caca y un rollo de papel higiénico).

Además, el creador de esta idea se presenta como Simon Luke (recordemos que Lucas se llama Simón Lucas González), además de que aparece como administrador único de la empresa. Por si no fuera suficiente, el productor musical de las canciones de Los Pipicaca es Juanma Leal, productor de Andy y Lucas y de la canción en solitario de Andy.