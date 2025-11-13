Ginebras vuelven más auténticas que nunca y se abren en “Mi diario”, primer single de su tercer disco

Ginebras arranca su nueva era musical con “Mi diario”, primer single del tercer disco que la banda editará en 2026. Tras subir a la cima del pop nacional con “¿Quién es Billie Max?” y alzarse con el Premio Ondas 2024 al Fenómeno musical del Año, Magüi, Sandra, Raquel y Juls vuelven más auténticas que nunca con esta historia que abre las páginas de sus diarios para reflexionar sobre cómo solemos recordar siempre lo malo y olvidamos lo bueno. La canción, editada a través del sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En esta nueva etapa, Ginebras ha decidido comenzar a hablarnos de sus propias vivencias en primera persona. En “Mi diario” se refleja el crecimiento musical y personal del grupo y una autenticidad emocional que cuenta cómo son Ginebras hoy. Parte de algo tan personal como es un diario, trascendiendo lo individual, lo particular, para convertirse en algo universal que puede vivir cualquiera. Así describen ellas mismas el proceso de creación: “Cuando pensamos sobre qué escribir se nos ocurrió abrir nuestro diario para ver qué había pasado y nos dimos cuenta de que solo hablábamos cuando estábamos tristes. Nos dimos cuenta de lo mal que lo habíamos pasado y nos dio pena pensar que cuando leamos esas páginas dentro de unos años, tendríamos que recordar solo la mierda y no las cosas buenas, que han sido muchas. En el momento de escribir la canción ya estábamos un poco mejor y queríamos transmitir eso, que sufrimos demasiado por una cosa que no lo merecía porque, en realidad, nada es para tanto”.

A nivel musical, su sonido crece y expande las melodías pop tan propias del universo Ginebras hacia nuevos terrenos. De esta forma, descubrimos su versión más rock y llena de garra, con guitarras afiladas, un bajo más distorsionado, una batería poderosa y versos cargados de inconformismo. Todo esto bajo los mandos de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo, responsables de producir el nuevo disco de Ginebras tras “¿Quién es Billie Max?” (Vanana Records, 2023) y “Ya Dormiré Cuando Me Muera” (Vanana Records, 2020).

En el visualizer de “Mi diario”, dirigido por Migue Vázquez bajo la dirección creativa de delaschuches, vemos a Ginebras interpretando la canción junto a la cama que aparece en la portada del single. En un espacio íntimo como lo es un diario.

“Mi diario” de Ginebras ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, editada por Vanana Records y compuesta por Ginebras, ha sido producida por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. La portada, que pone en imagen ese momento tan personal en el que escribes en tu diario, es obra de Boo Studio.

¿Por qué solo escribimos cuando estamos en la mierda? ¿Acaso no merezco recordar las cosas buenas?