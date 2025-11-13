Las cuentas de Alcaraz para pasar a semifinales de las ATP Finals: podría incluso perder

Alcaraz, que camina por las tripas del Inalpi Arena con dos victorias en dos partidos, todavía no tiene garantizada su presencia en semifinales de las ATP Finals. Y De Miñaur, que cuenta por derrotas todos sus encuentros disputados en Turín, mantiene opciones de pasar a la siguiente ronda. Las cosas del tenis. Hace falta papel, calculadora y bolígrafo para dibujar los escenarios en los que Carlitos accedería a semifinales.

El primer camino es sencillo. Si vence a Musetti se clasifica como primero de grupo y se aseguraría cerrar el año como número uno del mundo. Aunque para superar la fase de grupos como líder le vale incluso con perder siempre y cuando gane un sets, es decir, que su derrota sea en tres mangas. Mientras que Alcaraz pasaría como segundo siempre que caiga ante Musetti y De Miñaur gane a Fritz.

Pasar como segundo significaría cruzarse con Sinner en semifinales. Esos dos caminos son independientemente del resultado, pero existen otras rutas más sinuosas que, al existir empates, dependen de los sets ganados. En la que peor saldría parado es si pierde contra Musetti en dos sets y Fritz vence a De Miñaur en dos mangas también. También caería eliminado si cae en dos sets y Fritz vence a De Miñaur en tres mangas.

En ambos casos haría las maletas y pondría rumbo a Bolonia antes de tiempo. Alcaraz necesita ganar un set, con eso ya estaría en la siguiente ronda. Eso no le valdría para ganar el número uno del mundo, que se lo aseguraría hasta 2026 si vence un partido más. Ya sea a Musetti en grupos o en semifinales. Un triunfo le permitiría cerrar el año en la cumbre del tenis.

El plan de Alcaraz

Entrada la tarde del martes, Carlos Alcaraz ingresa en la sala de prensa dos horas después de haber terminado su partido contra Fritz. Viene de nutrirse y descansar. «Ahora voy al hotel y tengo tratamiento de recuperación», asegura. Han sido cerca de tres horas de desplazamientos laterales, saques, reveses, derechas y remontada a base de cabeza y corazón. Hubo de todo.

Y todo en una condiciones, algo más calurosas según comentó el propio Carlitos, que favorecieron la fatiga. Por ello, este miércoles tenía programado una sesión de entrenamiento junto a Pedro Vives, pero, con el objetivo de recargar mente y cuerpo, no la ha llevado a cabo.