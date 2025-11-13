Alcaraz sonríe: se mete en semifinales de las ATP Finals tras la derrota de Fritz ante De Miñaur

Se cubre Fritz la cara con su camiseta porque después de ganar a Musetti en el primer partido y llevar a Alcaraz al límite en el segundo, cae (7-6, 6-3) ante De Miñaur y podría caer eliminado de las ATP Finals. La otra cara de la moneda la representa el australiano, que tras dos cruces en sus dos primeros partidos, accedería a semifinales si Alcaraz vence a Musetti en dos sets.

Quién también sonríe es Carlitos, que, con la victoria de De Miñaur, se clasifica automáticamente a la antesala de la final. Una preocupación menos para Alcaraz, que a partir de las 20:30 de este jueves se mide con Musetti. En principio se iba a jugar tanto la clasificación como el número uno del mundo en su partido, pero finalmente sólo hará lo segundo y con la tranquilidad de tener el billete a ‘semis’ en el bolsillo.

Se juega ahora el liderato de grupo, que le permitiría evitar a Sinner en semifinales y no cruzarse con él hasta una hipotética final. El futuro de Alcaraz es una dicotomía ahora mismo: si gana a Musetti evita a Sinner y si pierde pasará como segundo y se cruzarían en semifinales con Jannik. Si ocurre esta segunda opción, la antesala a la final será un duelo por el número uno del mundo además de el pase a la mencionada final.

El plan de Alcaraz para amarrar el número uno

Entrada la tarde del martes, Carlos Alcaraz ingresa en la sala de prensa dos horas después de haber terminado su partido contra Fritz. Viene de nutrirse y descansar. «Ahora voy al hotel y tengo tratamiento de recuperación», asegura. Han sido cerca de tres horas de desplazamientos laterales, saques, reveses, derechas y remontada a base de cabeza y corazón.

Hubo de todo. Y todo en una condiciones, algo más calurosas según comentó el propio Carlitos, que favorecieron la fatiga. Por ello, este miércoles tenía programado una sesión de entrenamiento junto a Pedro Vives, pero, con el objetivo de recargar mente y cuerpo, no la ha llevado a cabo.