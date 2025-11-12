No entrenar y descansar: el plan de Alcaraz para preparar el partido por el número uno

Entrada la tarde del martes, Carlos Alcaraz ingresa en la sala de prensa dos horas después de haber terminado su partido contra Fritz. Viene de nutrirse y descansar. «Ahora voy al hotel y tengo tratamiento de recuperación», asegura. Han sido cerca de tres horas de desplazamientos laterales, saques, reveses, derechas y remontada a base de cabeza y corazón. Hubo de todo. Y todo en una condiciones, algo más calurosas según comentó el propio Carlitos, que favorecieron la fatiga.

Por delante tiene un día completo y medio de otro para recargar pilas antes de enfrentarse a Musetti el jueves a las 20:30 horas. Un partido importante, más por la generalidad del tenis que la particularidad del torneo. Si el murciano vence se aseguraría cerrar el año como número uno del mundo. Ahí es nada. Por ello, este miércoles tenía programado una sesión de entrenamiento junto a Pedro Vives, pero, con el objetivo de recargar mente y cuerpo, no la ha llevado a cabo.

Alcaraz reflejó su cansancio durante su comparecencia tras vencer a Fritz. «Ha sido un partido muy difícil, físicamente estaba muy cansado, muy difícil en momentos clave. Por eso estoy muy orgulloso de cómo he podido sacar mi mejor tenis en los momentos claves. Una victoria muy importante para mí y muy feliz de tener otra victoria aquí en las ATP Finals», explicó Alcaraz entre gestos de cansancio.

Alcaraz se juega el número uno del mundo

Ser o no ser. El murciano está a un set de clasificarse a semifinales de las ATP Finals… Y a una victoria de ser el mandamás del tenis hasta 2026. «Es algo muy bonito y un objetivo claro que he tenido desde principio de año. Pero intentamos no pensar en el número uno porque puede jugar una mala pasada si le damos mucha importancia porque puedes entrar un con extra de presión o no lidiar bien con esos nervios. Es algo para darle valor porque lo estoy compitiendo con Sinner que es más consistente y su nivel siempre es altísimo. Si lo consigo es muy importante y muy bonito de conseguir», explicó.