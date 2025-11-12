Alcaraz se rearma

Después de un primer set titubeante ante De Miñaur, Alcaraz se liberó en el segundo y terminó arrasando. Dos días después, contra Fritz y en mitad del agobio que le rodeaba, demostró solidez para capear el temporal y aprovechar su oportunidad cuando existiera. En ambos caso, la solución no fue la derecha, sino el revés. Su arma más ofensiva en el debut y más sólida en el segundo partido.

Tanta confianza tenía depositada que incluso se atrevió con un revés a una mano ganador. Frtiz maldijo en todos los idiomas habidos y por haber y se llevó las manos a la cabeza. Tampoco podía hacer mucho más. Alcaraz, que a principios de año redefinió su saque, a final de curso se rearma por el revés.

Según Tennis Insights, que utiliza datos de la ATP, contra De Miñaur mejoró la calidad de su revés en prácticamente un punto. La medición, cuyas variables son velocidad, fuerza y efecto, le otorgó un 8,8 sobre diez, casi un punto más del 7,9 que tiene de media con el mencionado golpeo. Lo que traducido significa 11 golpes ganadores de revés, ya sea paralelo o cruzado.

No es un hecho casual, más bien es causal porque Alcaraz lo lleva engrasando durante las últimas semanas en los entrenamientos. «Es un golpe muy importante, depende de cómo lo tires, te da mucho margen y beneficio. En los entrenamientos le hemos puesto mucho hincapié en no ser siempre predecibles y no tirar el revés cruzado, sino tirarlos paralelo cuando el rival no se lo espera. Lo hemos estado trabajando mucho y está dando frutos en este torneo», explica Alcaraz a pregunta de OKDIARIO.

De Miñaur, su primera víctima en las ATP Finals, actuó como notario y dio fe de ello. «Sacó uno de sus niveles más altos que jamás haya mostrado frente a mí. Cuando está golpeando su revés paralelo como ha hecho hoy, es señal de que está jugando con mucha confianza. Normalmente ese es el lado en el que me siento más cómodo cuando estoy en un intercambio frente a él, pero hoy él estuvo increíble por ahí», dijo el australiano.

«Me rompió un par de veces el saque a puro golpe ganador con su revés paralelo. Cuando juega de esa manera, es bastante difícil capear el temporal», añadió resignado. Alcaraz se siente cada vez más cómodo con su nuevo revés paralelo. Cada partido le va generando más confianza y precisión. No sólo cuando ataca, también cuando le toca defenderse. Minimiza así sus puntos débiles y reduce la posibilidad al rival de apretar ese lado.