Anita Williams estalla, como nunca, contra Telecinco: «Tergiversáis todo»

Indiscutiblemente, Anita Williams se ha convertido en uno de los rostros revelación de la pequeña pantalla durante este 2025. Su paso por la última edición de La isla de las tentaciones y las vivencias que experimentó con Montoya mantuvieron expectante a todos los espectadores de nuestro país. Pero, no fuimos los únicos, pues la ex pareja se convirtió en un auténtico fenómeno global que cruzó el charco. Una popularidad arrolladora que los llevó a ser seleccionados para formar parte de los concursantes de Supervivientes 2025. De hecho, fue en Honduras donde ambos intentaron dejar el pasado atrás y comenzar desde cero.

En Supervivientes 2025 Anita Williams y Montoya vivieron fuertes enfrentamientos, pero también se dejaron llevar por la pasión. Sin embargo, cuando todo parecía que había mejorado entre ellos, volvieron a distanciarse. El sevillano se alejó de la catalana, sin previo aviso y a favor de su salud mental. Un distanciamiento que dejó a la joven, de 27 años, completamente descolocada. Así pues, y tras el final del concurso, ella se ha dedicado a contar su historia y su verdad en diversos programas de televisión. Numerosas declaraciones que han tenido lugar para algunos de los programas más vistos de Telecinco. Pero, ahora, Williams ha sorprendido a todos al cargar contra la cadena.

A través de un story de Instagram, Anita Williams ha querido mostrar su disgusto con ciertos periodistas de Telecinco. La catalana está cansada de que siempre corten sus palabras y las expongan públicamente en un contexto alterado. Por ello, se ha mostrado muy contundente con la cadena.

«No pienso coger el teléfono a ningún coordinador, ni a ningún periodista, ni a ningún colaborador de televisión más porque de 10 o 20 minutos de llamada cogéis lo que os da la gana y tergiversáis todo», escribió en sus redes sociales. Unas palabras con las que no ha dejado indiferente a nadie. Además, y lejos de dejarlo ahí, ha anunciado cuáles serán sus condiciones a partir de ahora si quieren saber su opinión respecto algún tema.

«El programa que quiera saber de mí que me llame y en directo no se malinterpreta nada porque sale de mi boca y no podéis cortar a vuestro gusto», indicó. Y es que, Anita Williams ya está cansada de que la coloquen en titulares alterados y se la juzgue por todo.

¿Qué ha sido de Anita Williams este verano?

La catalana ya lo avisó estando en Supervivientes 2025, todo el tiempo alejada que había estado sin su hijo lo iba a recuperar con creces. Y eso ha hecho. Este verano la joven lo ha dedicado al completo a estar junto a sus seres queridos y a sanar. Pues, lo vivido con Montoya tampoco ha sido fácil para ella.

De hecho, recientemente, ha publicado que se ha ido de viaje a Málaga con algunas de sus compañeras de La isla de las tentaciones. Un tiempo de desconexión que, por lo que parece, les ha sentado fenomenal.