Raíllo pasa por el quirófano: adiós hasta mediados de enero

Antonio Raíllo le ha dicho definitivamente adiós al año. El jugador cordobés ha sido intervenido quirúgicamente esta mañana en la clínica Juaneda de la rotura de pómulo que se produjo el pasado viernes en el estadio Carlos Tartiere ante el Oviedo. El plazo de recuperación se estima en un mes, por lo que es seguro que se piede los tres partidos que quedan ante de las vacaciones de Navidad, dos de Liga y uno de Copa ante un rival cuya identidad se determinará el próximo martes.

El jugador sufrió un golpe en el área del Oviedo durante la prolongación del partido, en una acción que el árbitro no interpretó como punible. De hecho, señaló el final del partido mientras Raíllo estaba tendido sobre el terreno de juego atendido por los servicios médicos del Mallorca.

Las primeras exploraciones ya revelaron la existencia de una fractura en el pómulo, aunque se optó por hospitalizarlo a fin de mantenerlo en observación ante la posibilidad de que pudiera existir también un traumatismo craneoencefálico, lo que se descartó pudiendo el cordobés viajar de regreso a Mallorca a primera hora de ayer sábado.

La baja de Raíllo le imposibilita para jugar los próximos tres partidos que quedan de 2025, el de la próxima semana en Palma contra el Elche, el de Copa del Rey que se disputará el 16 de diciembre, ante un rival cuya identidad se conocerá tras el sorteo del próximo martes y finalmente, ante el Valencia el viernes 19 de diciembre, en el choque que pondrá punto y final al año natural.

Hay que recordar que ante el Elche tampoco estará disponible el portugués Samú Costa, en este caso por acumulación de amonestaciones tras ver este viernes en Oviedo. Ante estas dos bajas por suerte se ha conseguido retrasar la incorporación de Omar Mascarell a la selección de Guinea Ecuatorial con la que está convocado para disputar la Copa de África que arranca en Marruecos el 21 de este mes.