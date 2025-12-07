87-86. El Fibwi gana al Tizona y sigue invicto en Son Moix

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha logrado sumar su quinta victoria de la temporada tras ganar por 87-86 al Grupo Ureta Tizona Burgos tras un igualadísimo encuentro. Arrancaba el encuentro con los dos equipos proponiendo un juego muy intenso y con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que buscaba mandar en el partido ante un Grupo Ureta Tizona Brugos que se mostraba muy superior en el rebote haciendo sufrir a un equipo, el de Pablo Cano, en el que Alessandro Scariolo tenía sus primeros minutos en un cuarto en el que los de Burgos iban a irse con 19-20 al finalizar el parcial.

En el segundo cuarto emergían las figuras de Brian Vázquez.y Pedro Bombino para liderar el ataque de los mallorquines que aumentaban prestaciones en defensa para situarse por delante en el marcador con 30-25 a falta de cinco minutos para el descanso pero el acierto exterior de Jofresa ponía el duelo en 36-33. Los burgaleses dejaban muestras de su intensidad no dejando marchar nunca a los mallorquines en el marcador llegándose al descanso con empate a 41 tras minutos muy igualados en un Palau d´Esports de Son Moix que volvía a presentar una gran entrada.

Los mallorquines entraban de manera muy intensa al tercer cuarto con una igualdad absoluta entre los dos equipos y con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que seguía peleando por distanciarse en el electrónico ante un Grupo Ureta Tizona Burgos que, liderado por el acierto exterior de Jofresa situaba el duelo en 53-50 a cinco minutos para el final del cuarto. Entraba entonces en ebullición el Fibwi Mallorca Bâsquet Palma con Brian Vázquez y Lysander Bracey anotando desde el triple para poner el duelo en 62-50. El partido seguía siendo tremendamente igualado y Tizona no daba lugar a que el Fibwi Mallorca pudiese tener una ventaja amplia en el marcador cerrándose el tercer cuarto con 68-65.

El último cuarto seguía la misma tónica del partido con los dos equipos tremendamente igualados y sin marcharse en el marcador llegándose a los últimos cinco minutos de encuentro con empate a 76. Los de Jordi Juste se ponían con 80-81 en el marcador a dos minutos y medio para el final del partido. Se iban a poner por delante los burgaleses situándose con el marcador en 84-86 y un triple de Brian Vázquez volvía loco a Son Moix a falta de 24 segundos situándose el duelo en 87-86. Los mallorquines trabajaron para defender el resultado sumando así su quinta victoria de la temporada y manteniéndose invicto en liga en Son Moix.

Fibwi Palma: Lucas Capalbo (2), Lysander Bracey (18), Osvaldas Matulionis (0), Jon Ander Aramburu (2), Pedro Bombino (25). También jugaron Alessandro Scariolo (6), Laron Smith (4), Loic Menuge (7), Brian Vázquez (23).

Tizona Burgos: Jofresa (25), Seoane (8), Jackson (10), Parrado (11), Brown (4). También jugaron Zidek (13), Terins (3), Vila (4), Gil (1), Huelves (7), Alonso (1), Alonso Ruiz (0).

Parciales: 19-20, 22-21, 27-24, 19-21.

Árbitros: García León, Caamaño Muñoz y García Parejo. Eliminados por faltas personales Lucas Capalbo y Brown.