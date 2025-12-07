64-68. Al Palmer Basket no le alcanza para ganar a Estudiantes

El Palmer Basket inició el enfrentamiento con mucha vivacidad defensiva y dificultó la agilidad de las ofensivas visitantes. El cuadro encabezado por Lucas Victoriano contuvo de forma óptima al adversario en los primeros compases del duelo. Una acción estética de Hansel Atencia, una bandeja extraordinaria de Nuno Sá y una finalización de quilates de Izaw-Bolavie establecieron el 6-2 en el luminoso.

El aumento de prestaciones en la protección del aro propio del Movistar Estudiantes permitió a los epígonos de Toni Ten tomar el control de la contienda. La aparición de Vaulet en el encuentro modificó el curso de la cita en favor del conjunto madrileño. Un movimiento quirúrgico de Josh Roberts en la zona y dos tiros libres de Hansel mitigaron la desventaja local, 12-17.

En el segundo asalto, el bloque turquesa trató de sustentar su impetuoso armazón defensivo. El bando colegial evidenció la categoría que atesoran sus jugadores y consiguió alcanzar los dobles dígitos de renta. La clarividencia de Omar Silverio en las ejecuciones de tres puntos, la destacada actuación de Tanner McGrew en la pintura y la compacta disposición en defensa orientaron al Movistar Estudiantes hacia su mayor superioridad en el marcador. La actividad en las cercanías de canasta de Archange Izaw-Bolavie y el carácter de Nuno Sá sostuvieron al grupo, 27-38.

En la tercera entrega, el bando isleño acrecentó su productividad en el cuidado de la canasta propia. Los pupilos de Lucas Victoriano se aliaron con el Son Moix de las grandes ocasiones y se negaron a dar por finalizadas sus opciones de triunfo. Hansel Atencia entró en estado de efervescencia y convirtió siete puntos consecutivos de bellísima factura y Nuno Sá lució solidez defensiva y aptitudes excelsas en el uno contra uno. En los minutos finales del cuarto, la escuadra capitalina contrarrestó la mejoría mallorquina y concluyó el parcial 14 puntos arriba, 42-56.

En el cuarto y definitivo capítulo, el Palmer Basket estrechó el cerco en el electrónico. El sensacional despliegue físico de Comendador, la presencia e intimidación de Izaw-Bolavie y la coralidad ofrecida en defensa acercaron al equipo. Unos espléndidos 10 minutos finales de la plantilla redujeron la distancia a cuatro puntos, 64-68. Hansel Atencia, con 20 puntos y 6 asistencias, y un estelar Nuno Sá con 17 dianas y 6 capturas, emergieron como los jugadores más notables del elenco balear.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (20), Chapela (2), Urdiain (6), Vicente (-), Carralero (-), Sá (17), Roberts (2), Izaw-Bolavie (6) y Comendador (11).

Movistar Estudiantes: González (6), Giovannetti (4), Filipovic (4), Salin (9), Granger (2), McGrew (9), López (-), Vaulet (8), Nwogbo (6), Garino (9) y Silverio (11).

Árbitros: Hurtado Almansa, Garvín Domingo y Pinela García.

Parciales: 12/17, 15/21, 15/18 y 22/12.