El Mallorca se asegura el mejor rendimiento deportivo renovando con Ndl Pro-Health

El pasado año, NDL Pro-Health, la firma de suplementos alimenticios del laboratorio español Cantabria Labs y Rafa Nadal, llevó su compromiso con la salud, la innovación y el bienestar integral de los deportistas a la Liga gracias a su colaboración con el Mallorca.

Ahora, el Mallorca ha decidido consolidar a NDL como su partner oficial en suplementación deportiva para esta temporada, tras varios meses en los que ha quedado claro que esta unión de conocimientos y recursos ha supuesto un beneficio para los jugadores.

«Estamos muy orgullosos de renovar nuestra colaboración con el RCD Mallorca. Más que una alianza, es un proyecto que nos une a través de algo que ambos compartimos: la pasión por el deporte, la salud y la superación», celebra Pablo Pardo, CEO de NDL Pro-Health.

La sinergia entre la experiencia deportiva del club y la vanguardia en investigación y desarrollo de NDL Pro-Health –una empresa innovadora y joven estrechamente vinculada a Mallorca– ha conseguido desarrollar protocolos nutricionales personalizados optimizando la recuperación de los jugadores, minimizando sus lesiones y mejorando su salud y bienestar integral mediante la calidad de sus productos. Gracias a este acuerdo, todos los jugadores lucen el logo de la firma en la manga de sus camisetas de entrenamiento.

Según explica Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, «renovar nuestra colaboración con NDL Pro-Health refuerza el compromiso del club con la excelencia y el cuidado integral de nuestros jugadores. Compartimos con ellos la visión de que el rendimiento deportivo pasa también por la salud y la prevención y por eso es un orgullo seguir creciendo juntos».

Esta experiencia en el mundo del fútbol se enmarca en las distintas iniciativas puestas en marcha por NDL Pro-Health tanto para mejorar el rendimiento de los deportistas profesionales como para acercar el deporte y la vida activa a todas aquellas personas que quieran cuidarse y mejorar su salud.

«Nos llena de orgullo que NDL PRO HEALTH continúe como partner de nutrición deportiva del RCD Mallorca, acompañando a los jugadores en su rendimiento y en su día a día. Además, esta colaboración con un club de Mallorca nos conecta con nuestras raíces y refleja nuestra visión de ayudar a las personas a llevar un estilo de vida activo y saludable, con el deporte como una de sus principales palancas», concluye Pardo.