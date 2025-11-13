El sencillo truco del chef Martín Berasategui para que el pescado al horno no se seque y quede jugoso

El pescado al horno no se seca con este truco del chef Martín Berasategui que nos hará descubrir lo mejor de un tipo de alimento que debemos consumir de forma regular. Son tiempos de aprovechar al máximo algunos detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es hora de poner sobre la mesa algunos ingredientes que acabarán marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales en nuestra cocina.

Conocer la manera de actuar de un chef profesional es algo esencial y en especial, si tenemos en cuenta que deberemos empezar a tener en consideración algunos aspectos que serán claves en estos días de cocinar más con el horno. Podemos descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que acabará siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos tiempos que corren. Estaremos pendientes de ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden ser claves en estos días en los que cada alimento cuenta. Es importante saber cocinar bien un pescado que puede ser clave en estos tiempos que corren.

Esta manera de cocinar el pescado hará que quede jugoso

Uno de los problemas con el pescado hoy en día es la manera en la que lo vamos a cocinar para que quede jugoso. Una forma de comer un pez de esos que impresionan y que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación de sabores que puede ser clave. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para cocinar el mejor pescado posible.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Con un pescado que parecerá hecho por el chef con más estrellas Michelin de nuestro país, no podemos fallar. Será el momento de utilizar cada uno de los detalles para hacer realidad ese sueño de descubrir lo mejor de un pescado hecho casi sin darnos cuenta en el horno.

Esta excusa de ver el pescado demasiado seco va a desaparecer por completo, cuando sepamos, en primera persona, la manera en la que conseguiremos un buen básico. Si estás pensando en hacerte con ese pescado jugoso y delicioso, prácticamente sin hacer nada, toma nota de los consejos de este chef profesional para conseguirlo.

Martín Berasategui tiene este truco para que el pescado no quede seco

El truco de este chef es cocinar el pescado a una temperatura inferior a los 100º, de esta manera conseguiremos que se cocine de forma uniforme y lentamente. Algo imprescindible si usamos el horno para cocinar este tipo de receta, de esas que realmente nos quedarán de lujo en un abrir y cerrar de ojos.

Te proponemos una receta de pescado al horno para que puedas disfrutar en primera persona de esta materia prima que te quedará de lujo. El resultado es un bocado de esos que impresionan y que seguro que te dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Ingredientes:

4 filetes de pescado (500 gramos)

1 cebolleta

2 bolsitas de té verde

½ taza de almendras

½ taza de pan rallado

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Perejil picado

Cómo preparar este pescado al horno con costra de té verde y almendras:

Triturar las almendras y mezclarlas en un recipiente con el pan rallado. Romper las bolsitas de té y volcar el contenido en esta mezcla. Cortar la cebolleta en trozos pequeños y saltear en una sartén con aceite de oliva. Dar un toque de sal, al gusto. Salpimentar los filetes de pescado y pasar por la mezcla de pan, almendras y té verde hasta que queden completamente cubiertos. Colocar el pescado en una bandeja previamente engrasada y hornear a 180°C durante 30 minutos. Retirar y espolvorear con perejil picado y la cebolleta salteada.

Esta receta es una de esas que puedes acompañar con una salsa o disfrutar de este contraste entre sabores e ingredientes que se irán fusionando hasta dar lugar a un bocado maravilloso.

Comer pescado es algo esencial, nos hemos acostumbrado a una carne que también puede acabar siendo una de las mejores aliadas de esta mezcla de ingredientes y de sabores que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno.

Conocer la forma de cocinar de un chef es saber en todo momento la mejor forma de conseguir una mezcla de sabores increíbles. Sin duda alguna, lo mejor que podemos comer es una mezcla de cada uno de los ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de empezar a preparar el pescado para Navidad de una forma que te costará creer y que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.