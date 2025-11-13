El concejal okupa del PSOE pide 16.000 € a los propietarios para abandonar la casa

El concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo) que habita junto a su familia una vivienda que no es suya desde hace al menos 7 años -como ha revelado este jueves OKDIARIO en exclusiva- ha pedido a la empresa de desokupación contratada por los propietarios un pago de 16.000 euros para abandonar esta casa de 500 metros cuadrados.

Así lo confirma Cero Okupas, la empresa de desokupación contratada por los propietarios, en declaraciones a este periódico justo en la puerta de la vivienda que este concejal socialista y su familia se niegan a entregar.

Juan Carlos, responsable de Cero Okupas, ha relatado a OKDIARIO que se encontraban en la vivienda -ubicaba en el barrio de San Jerónimo de Talavera- «intentando hablar con el okupa -en alusión al concejal del PSOE-, a ver si de alguna manera podemos llegar a algún acuerdo para que se vaya».

Asimismo, Juan Carlos ha señalado que ha mantenido comunicación previa con R. G. F. pero ha remarcado que «el señor quiere un premio de 36.000 euros después de okupar la casa diez años que mi cliente no está dispuesto a dárselo».

Acto seguido, este responsable de Cero Okupas ha revelado que el concejal de los socialistas de Emiliano García-Page ha hecho «otra propuesta de 16.000 euros». «Pero lo que quieren es un premio para poder irse, y no estamos dispuestos darle ningún premio. El premio son los diez años que vivió aquí», ha manifestado el encargado de esta empresa de desokupación.

Sobre los siguientes pasos, Juan Carlos ha comentado que serán «poner un control de acceso o venir todos los días hasta que se vaya», en alusión a R. G. F. y su familia.

Pese a que el personal de Cero Okupas ha llamado a la puerta del inmueble en varias ocasiones este jueves, nadie les ha abierto. Tras ello, la empresa de desokupación se ha trasladado a la sede del Ayuntamiento para ver si podía encontrar allí a R. G. F. Sin embargo, el concejal socialista -ahora en la oposición- no estaba en las instalaciones del PSOE en el edificio municipal.

OKDIARIO ha publicado este jueves en exclusiva que R. G. F. okupa junto a su familia esta vivienda desde hace más de 7 años sin poseer sobre la misma ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda a través de CaixaBank.

Así lo ha constatado este periódico a partir de la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad.

La sociedad Coral Homes SLU, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds, y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado octubre de este inmueble a unos particulares.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación». Es decir, que el concejal socialista y su familia no tiene ningún título sobre este inmueble desde que Coral Home SLU adquirió la propiedad del mismo en 2018.

«No dispone de las llaves»

Además, en la escritura de compraventa se dice que Coral Home SLU «no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca».

La vivienda tiene una superficie construida de 499,30 metros cuadrados, y se compone de planta baja, planta primera y bajo cubierta, según datos del Registro de la Propiedad.

Junto a ello, se da la circunstancia de que la parte compradora del inmueble okupado -que lo quiere para usar como vivienda habitual, no para especular- envío el pasado octubre al concejal del PSOE y su familia un burofax -al que ha tenido acceso OKDIARIO- instándoles a «proceder al desalojo inmediato y voluntario de la propiedad en un plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de este burofax».

La primera comunicación certificada de este tipo fue mandada por el particular a los padres de R. G. F. el pasado 3 de octubre. Sin embargo, cuarenta días después, el concejal socialista y su familia todavía no se han marchado del inmueble.