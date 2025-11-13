Page considera «impecable» la instrucción del Supremo que sienta al fiscal general en el banquillo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este jueves que el Tribunal Supremo está haciendo una gestión «impecable» en referencia al proceso judicial que sienta en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

«Está haciendo una instrucción impecable, muy medida, con concesiones a la defensa por si le buscan las vueltas luego en el Constitucional. Si yo quisiera defender al fiscal, no haría una defensa tan enardecida desde lo político. Todo el barullo político es precisamente lo que se está enjuiciando», indica.

García-Page también insiste en que la justicia debe actuar de manera «independiente», y que cualquier intento de convertir el caso en un asunto político puede «comprometer su desarrollo». «Cuanto más se adorna desde la política, peor para García Ortiz. La defensa debe centrarse en argumentos técnicos y legales, no en la política o los medios de comunicación», subraya.

En este contexto, advirtió que la exageración mediática y los comentarios políticos pueden generar «confusión» y «presionar de manera indebida» sobre la labor judicial.

García Ortiz borró los mensajes

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró este miércoles en el Tribunal Supremo, que puede ser que sí hiciera el borrado de sus mensajes de WhatsApp de los días de la polémica filtración de correos electrónicos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Ante los jueces de la Sala Segunda, García Ortiz señaló: «Primero, yo no estoy tan seguro de que sea un borrado, sé que entré en un menú en el que hay varias opciones, puede que hiciera el borrado, no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que en los meses previos [al registro de la UCO] ya no estaban los WhatsApp que podría enseñar para exculparme. No puedo enseñar el dispositivo porque había desaparecido. Di todas, absolutamente todas, mis contraseñas de cuentas personales y profesionales».

Al iniciar su declaración, García Ortiz anunció que no respondería a las preguntas de las acusaciones, y especialmente sobre la acusación particular, la de González Amador, quiso explicar su postura: «Como es evidente, soy el fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto, el mayor puedan imaginar, sobre los perjudicados. Nos dedicamos a proteger los derechos de los perjudicados. Sin embargo, en esta causa, durante la tramitación de la misma, especialmente al inicio, se han dado unas circunstancias que me han llevado a pensar que hay actuación desleal, no con el acusado y sí con el tribunal».