El PP exige la dimisión del consejero de Sanidad de Page tras el escándalo sanitario destapado por OKDIARIO

La diputada autonómica del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha exigido este miércoles la dimisión inmediata del consejero de Sanidad del Gobierno de Emiliano García-Page, después de que OKDIARIO haya destapado que la intoxicación masiva de sanitarios en el Hospital Universitario de Toledo está provocando grandes retrasos en los diagnósticos de cáncer.

En declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes regionales, Andicoberry ha denunciado que Castilla-La Mancha cuenta «con los peores gestores sanitarios de la historia» y ha asegurado que tanto los profesionales como los pacientes de la sanidad pública están sufriendo las consecuencias de una gestión «ineficaz y negligente» por parte del Ejecutivo socialista.

La parlamentaria popular ha recordado que los profesionales del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitaria de Toledo llevan «denunciando casi un año» esta situación, y ha advertido de que «la inacción de Page tiene repercusiones directas tanto en la salud de los profesionales como en la de los pacientes».

Según ha explicado Andicoberry, estas intoxicaciones recurrentes están provocando «demoras injustificadas en el procesamiento de citologías y biopsias», poniendo en riesgo la detección precoz de tumores. «Solo hay un responsable: Emiliano García-Page y su Consejería de Sanidad», ha sentenciado.

La diputada del PP ha mantenido que «no es ninguna novedad» que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma que «peor trata a sus profesionales sanitarios», señalando que «ni siquiera se les reconoce la carrera profesional que merecen y reclaman». Además, ha destacado que los castellanomanchegos «son los pacientes que más esperan de toda España para una intervención quirúrgica».

«Por desgracia, nuestra región tiene a los peores gestores sanitarios, que colocan a la sanidad castellanomanchega en los peores indicadores de toda España. El PP lleva tiempo reclamando acciones urgentes y medidas concretas para apoyar tanto a los profesionales como a los usuarios de la sanidad pública, una situación que se ha visto agravada en las últimas semanas por dos escándalos sanitarios gravísimos», ha añadido.

Andicoberry ha aseverado que «ni el presidente Emiliano García-Page ni su consejero de Sanidad han asumido responsabilidad alguna» por las recientes noticias que han situado de nuevo a la región «en las portadas nacionales por motivos negativos y con consecuencias directas sobre la salud de las personas».

«No estamos hablando de un asunto cualquiera. Estamos hablando de salud, de sanidad, y de lo que provoca la ineficacia y la incompetencia de un gestor sanitario pésimo, como es el Gobierno de Page», ha subrayado.

La diputada regional se ha referido también al reciente escándalo del retraso y paralización del servicio de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca, calificándolo de «hecho tremendamente grave que habría debido conllevar la dimisión del consejero de Sanidad».

«Sin embargo, su única respuesta fue acusar al Partido Popular de mentir, algo que se ha demostrado falso. No hubo bulos ni mentiras: hubo ineficacia, olvido y desidia en la gestión de Page», ha subrayado.

Ahora, según ha denunciado la parlamentaria popular haciéndose eco de la información publicada por OKDIARIO, se suma un nuevo caso de negligencia con la intoxicación masiva de sanitarios en Toledo. «Suma y sigue en una gestión completamente deficiente. Page no cumple con sus obligaciones», ha afirmado.

Por todo ello, Andicoberry ha exigido la dimisión «inmediata» del consejero de Sanidad y que se asuman responsabilidades «ante este cúmulo de despropósitos sanitarios que perjudican a profesionales y pacientes».

«Page es el peor gestor sanitario de toda España. Nadie en su Gobierno asume responsabilidades por todo lo que está sucediendo. No se puede jugar con la salud de las personas ni restarle importancia a un asunto tan grave. La negligente gestión de Page está perjudicando directamente la salud de los castellanomanchegos», ha sentenciado.

La diputada regional ha concluido exigiendo «que se depuren responsabilidades y que se actúe con urgencia para corregir una situación sanitaria que empeora día a día».

«Si Emiliano García-Page no pide la dimisión inmediata de su consejero de Sanidad, será tan responsable como él de esta ineficaz gestión sanitaria», ha zanjado.