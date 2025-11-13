Segundo Sanz: «¿Va a mantener Page en sus filas a un concejal okupa?»

Apunten este nombre: Roberto Gallegos Fernández, concejal del PSOE en Talavera de la Reina, ahora en la oposición y antes en el Gobierno municipal. Él y su familia, en concreto, él, sus padres y una hermana vienen haciendo uso de una vivienda que no es suya desde hace al menos 7 años, según ha podido saber OKDIARIO. Todo ello, a partir de documentación registral, de testimonios de vecinos y de la titularidad del inmueble, comprado el pasado octubre por un particular a una sociedad de gestión de activos inmobiliarios. Esta sociedad, que adquirió dicha finca en 2018 de una entidad bancaria, ha señalado al nuevo dueño que el concejal del PSOE y su familia no tienen ningún título sobre esta vivienda, que esta se encuentra «ocupada en precario».

Además, la parte vendedora ha indicado al nuevo dueño que no tiene ni siquiera las llaves de esta casa. Unas llaves que el concejal del PSOE y su familia se niegan a entregar incluso a una empresa de desalojos, a la que están oponiendo resistencia, llamando además «acosadores» a los dueños reales. Y mientras tanto, el PSOE se permite el lujo de dar lecciones al alcalde del PP en Talavera sobre cómo combatir la okupación, la misma que alienta el Gobierno de Pedro Sánchez con su legislación antidesahucios y su efecto llamada, que ignora a las víctimas de este fenómeno. ¿Y Emiliano García-Page? ¿Tiene algo que decir ahora el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha? ¿Va a mantener a un concejal okupa en sus filas? Veremos…