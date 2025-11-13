Adiós a los tendederos inútiles de siempre: Leroy Merlin tiene el mejor aparato para secar tu ropa en poco tiempo

Estamos en pleno otoño, comenzando a notar como las temperaturas bajan y sabemos que en breve hará tanto frío que secar la ropa al aire será un suplicio y más si llueve. Por ello, si deseas secar tu ropa en poco tiempo, Leroy Merlin tiene la mejor solución de todas: los tendederos eléctricos que están muy de moda y que nos permiten decir adiós a los de toda la vida.

Puestos a tener un tendedero dentro de casa cuando llueve, ¿por qué no optar por uno que aporte un extra de calor? Con los tendederos eléctricos que podemos encontrar actualmente en Leroy Merlin, el tiempo de secado de la ropa se reduce al máximo. De este modo, puedes tener tus camisas, pantalones y jerséis secos en apenas una hora y lo mejor es que evitarás también que el tendedero esté abierto durante horas, ocupando un espacio que en la mayoría de pisos, apenas se tiene. Pero ¿cuáles son los mejores? La famosa tienda cuenta con muchos modelos, aunque estos que te mostramos ahora, son sin duda los más destacados.

Los mejores tendederos eléctricos de Leroy Merlin

Si deseas estar preparado este invierno, nada como apostar por los tendederos que ahora te mostramos. Tres modelos que están ahora rebajados y que ya arrasan en las tiendas de Leroy Merlin. En concreto, te hablamos de los dos mejores modelos para que puedas colgar toda la ropa, y también, un tendedero que ha sido especialmente diseñado para usar con el calzado.

En los tres casos, estamos hablando de aparatos que resultan eficaces gracias a un funcionamiento que por otro lado, es muy sencillo. Todos ellos calientan la ropa, o el interior del calzado, a partir de una serie de barras calefactadas que son las que emiten calor de forma progresiva, aunque suave para de este modo garantizar que la ropa se seca por completo pero no se quema o estropea. Además, los dos modelos que vemos para la ropa tienen unas medidas perfectas para usarlos dentro de casa sin necesidad de usar mucho espacio y como cualquier otro modelo, son plegables para que sea fácil guardarlos mientras no lo estemos usando. Vemos todos los detalles de cómo son a continuación.

Tendedero Extensible Cofan

El primer modelo del que os queremos hablar es el Tendedero Extensible Eléctrico de Aluminio Modelo Sahara que pertenece a la marca Cofan. Esta es una opción robusta pensada para quienes necesitan espacio y fiabilidad. Fabricado en aluminio y con unas medidas de 148 x 108 x 52 centímetros, ofrece una buena capacidad sin ser aparatoso. Es extensible, así que puedes ajustarlo según lo que tengas que secar: unas sábanas grandes o la colada del día a día. Además, su estructura es estable y ligera a la vez, fácil de mover si quieres cambiarlo de habitación. No es el más pequeño, pero si buscas algo resistente que dure años, este modelo cumple de sobra. En cuanto a su precio, cuesta 76,82 euros, aunque Leroy Merlin lo tiene ahora rebajado a 73,16 euros.

Tendedero Eléctrico Plegable con Alas Drywing InnovaGoods

Este otro modelo, el Tendedero Eléctrico Plegable con Alas Drywing InnovaGoods, es probablemente el más equilibrado por lo que se ha convertido en el que más se vende actualmente en las tiendas de Leroy Merlin y también en su web. Compacto, práctico y con buena potencia (230 W), alcanza una temperatura de entre 45 y 55 °C y tiene 20 barras calefactadas. Lo que más convence es su diseño: se pliega en forma de X, tiene dos alas laterales y puede guardarse detrás de una puerta o debajo de la cama sin esfuerzo. Está hecho con materiales resistentes como el aluminio y soporta hasta 15 kilos de ropa. Ideal para pisos pequeños o para quien busca olvidarse del típico tendedero que ocupa medio salón y no seca nada. El precio también ha sido rebajado. En este caso de los 80,51 euros a los 76,68 euros.

Tendedero Secador de Calzado Eléctrico

Y por último está el más curioso de los tres: el Tendedero Secador de Calzado Eléctrico Droe InnovaGoods. No sirve para ropa, pero sí para algo que muchos no pensamos hasta que lo necesitamos: secar zapatos, botas o zapatillas empapadas. Con 40 W de potencia, capacidad para dos pares y una estructura metálica resistente, este aparato seca el calzado en pocas horas. Además, ayuda a eliminar la humedad y los malos olores, algo que se agradece en invierno. Solo hay que colocarlos en los soportes, enchufarlo y dejar que el calor haga su trabajo. El precio de este modelo es de 46,47 euros.

Estos tres modelos distintos, suponen tres formas de resolver un mismo problema. Los viejos tendederos siguen cumpliendo su función, claro, pero en pleno 2025 cuesta entender por qué seguir esperando al sol para tener la ropa seca. Con opciones así de prácticas, Leroy Merlin deja claro que el futuro del secado doméstico ya está aquí gracias a los tendederos eléctricos.