Luis Rubiales ha sido agredido por un individuo durante la presentación de su libro. El hombre, cuya identidad se reveló posteriormente, irrumpió en la sala en la que se celebraba el acto, en Madrid, y le lanzó dos huevos, dándole uno de ellos en la espalda. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol se revolvió y se fue a por él, teniendo que ser sujetado por los presentes. La Policía tuvo que intervenir para llevarse al agresor, que es su tío Luis Rubén Rubiales, hermano menor de su padre.

El varón, de unos 40 años de edad, ataviado con capucha azul y unos cascos, ha entrado en el Espacio Eventize de Madrid, donde tenía lugar la presentación del libro Matar a Rubiales. Al grito de «¡No se preocupen! ¡No pasa nada!», ha lanzado dos huevos al que fuera mandatario de la RFEF. En ese momento, cuatro agentes de Policía han sacado al hombre de la sala, mientras que el público asistente y el propio Rubiales se abalanzaban sobre él.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de «sinvergüenza». Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

Rubiales se encuentra esta semana en la capital de España en su reaparición pública tras ser condenado por agresión sexual a Jenni Hermoso tras el famoso beso del Mundial femenino de 2023. El de Motril ha realizado varias entrevistas, entre ellas a este periódico, pero lo que no se esperaba es que este jueves iba a ser agredido a huevazos por un individuo encapuchado que era su tío Luis Rubén en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’.

Rubiales, atacado con huevos

«La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual», ha destacado Rubiales.