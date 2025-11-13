El agresor de Rubiales en la presentación de su libro es su tío Luis Rubén

Ya se conoce quién es el autor de la agresión a Luis Rubiales durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’ este jueves en Madrid. El agresor es su tío Luis Rubén Rubiales, hermano menor de su padre, un mes más pequeño que el ex presidente de la Federación (48 años, nacido en septiembre de 1977). Cabe aclarar que no es su conocido tío Juan Rubiales, con quien mantiene un enfrentamiento públicamente.

Al grito de «sinvergüenza», su tío, totalmente encapuchado para que no se conociese su identidad, irrumpió en el acto y lanzó dos huevos, que Rubiales esquivó. El atacante fue reducido y sacado de la sala, por lo que el evento continuó sin más incidentes. Este periódico, presente en el acto, identificó al agresor, que salió esposado por la Policía.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue detenido por asistentes a la presentación, explicó más tarde por qué intentó defenderse. «La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual», ha destacado.

Rubiales, agredido por su tío

Rubiales se encuentra esta semana en la capital de España en su reaparición pública tras ser condenado por agresión sexual a Jenni Hermoso tras el famoso beso del Mundial femenino de 2023. El de Motril ha realizado varias entrevistas, entre ellas a este periódico, pero lo que no se esperaba es que este jueves iba a ser agredido a huevazos por un individuo encapuchado que era su tío Luis Rubén en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’.

El atacante, como ha podido saber OKDIARIO, es un hombre de la misma edad de Rubiales y actualmente está desempleado y reside en el domicilio de su madre, abuela del ex presidente de la Federación.