Todo sobre la vida de Luis Rubiales: así es el hombre que ha puesto patas arriba el fútbol español

Luis Rubiales es el hombre del momento en España. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol ya está en libertad después de que la Guardia Civil le mantuviera bajo custodia para comunicarle su imputación y en los próximos días prestará declaración ante la jueza que investiga al ex futbolista andaluz por presunta corrupción y administración desleal en el marco del la Operación Brody.

Luis Rubiales adelanto a este miércoles 3 de abril su regreso a España procedente de República Dominicana que en principio estaba prevista para el día 5 de este mismo mes y a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha sido recogido por una furgoneta de la UCO para trasladarlo a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Allí, al ex presidente de la Real Federación de Fútbol se le ha comunicado su imputación y acto seguido ha sido puesto en libertad a la espera de declara ante la jueza del caso, Delia Rodrigo.

La llegada de Luis Rubiales ha levantado una gran expectación en España semanas después de que fueran detenidos y posteriormente puestos en libertad, Tomás González Cueto, Pedro González Segura y su hermano Ángel González Segura. Todo hacía indicar que Luis Rubiales correría la misma suerte pero finalmente todo quedó en una notificación de imputación a la espera de declarar ante la jueza.

Horas antes de coger un vuelo rumbo a España, la UCO registró la casa de Rubiales en la República Dominicana en la que los agentes de la Guardia Civil le requisaron 318.000 euros, un móvil y una tablet que encontraron en el domicilio del dirigente durante el tiempo en el que se hospedó en Punta Cana, según pudo confirmar en exclusiva OKDIARIO.

Desde allí, Luis Rubiales se puso en contacto con este periódico para dejar claro que no tenía nada que ocultar. «Yo nunca he hecho nada ilegal», afirmó a la vez que abrió una puerta a un regreso temprano a España tal y como ha acabado sucediendo en la mañana de este miércoles 3 de abril que ha sido un antes y un después en el caso en el que se investiga a los ex dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol por presunta corrupción y blanqueo de capitales.

Luis Rubiales, una vida unida al fútbol

Luis Rubiales sigue copando portadas de todos los periódicos meses después que tuviera que poner punto y final a su etapa como presidente de la RFEF tras el beso a Jenni Hermoso tras la victoria en la final del pasado Mundial femenino disputado en Australia. Este beso y las posteriores inhabilitaciones fueron el punto y final en el mundo del fútbol de una persona implicada de por vida a la pelota.

Antes de iniciar su carrera en la política del deporte rey defendiendo los derechos de los jugadores en la AFE y su posterior salto a la Federación, Luis Rubiales fue un futbolista con una gran carrera en la élite del fútbol español.

Nacido en Gran Canaria en 1977, pronto comenzó a despuntar en las filas del Motril, ciudad a la que se desplazó su familia poco después de nacer. Sus buenas actuaciones le llevaron a jugar en la cantera del Valencia y en un filial del Atlético de Madrid.

Ahí comenzó una larga travesía en el fútbol español en el Guadix, Mallorca B y Lledia antes de dar el salto al Xerez. Su buena actuación con el club andaluz le hizo fichar por el Levante, donde estuvo un total de cinco temporadas siendo un referente en la defensa del Ciudad de Valencia. Más tarde se marchó al Alicante, su último club en España antes de poner punto y final a su carrera en Escocia el pasado año 2009.

Licenciado en derecho y con tres hijas, Luis Rubiales, tras colgar las botas, decidió iniciar una carrera en los despachos que acabó con la consecución de de un Mundial femenino por lo que tanto luchó su Federación. Con el andaluz al mando, en Las Rozas también se consiguieron grandes éxitos como la nueva Copa del Rey, el cambio de modelo de la Supercopa, la creación de la Primera Federación o las grandes ayudas realizadas al fútbol amateur.

La última entrevista de Rubiales

Luis Rubiales concedió una entrevista en La Sexta antes de abandonar Punta Cana en la que quiso reiterar su inocencia ante todos los escándalos publicados últimamente y que será emitida este miércoles a partir de las 22.30 horas.

«Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí», asegura Rubiales en la última entrevista realizada antes de aterrizar en España.

Los próximos pasos a seguir de Luis Rubiales será prestar declaración ante la jueza Delia Rodríguez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Majadahonda (Madrid).