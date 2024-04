Luis Rubiales adelanta su regreso y llegará a España este miércoles

Luis Rubiales regresará este miércoles a España tras estar varias semanas en la República Dominicana. El ex presidente de la Federación Española de Fútbol llegará al aeropuerto de Barajas a primera hora de la mañana, entre las 10 y las 11 horas. Rubiales adelanta así su vuelta a España, que tenía previsto que fuera el próximo sábado 6 de abril.

Este regreso del ex presidente del fútbol español a España se produce un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su alojamiento en la República Dominicana, donde ha estado en las últimas fechas. Hace dos semanas ya registraron su domicilio en Granada en el marco de la investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años (2018-2023).

Rubiales, que es investigado por un presunto delito de corrupción, adelanta así su regreso a España tres días. El ex presidente de la RFEF defendió en todo momento su inocencia y aclaró que estaba en República Dominicana por trabajo, avisando a la Guardia Civil y autoridades españoles de ello.

Ante los rumores de que incluso solicitaría la nacionalidad dominicana para evadir la responsabilidad de la justicia española, Rubiales avanzó que eso era falso: «Lo de la nacionalidad dominicana es falso. ¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida aquí? Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia».

Luis Rubiales ya comunicó a la juez que volvería a España y se puso a «plena disposición» de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de todos los contratos que se firmaron durante su presidencia al frente de la Real Federación Española de Fútbol. La novedad respecto a esto es que tenía previsto volver el 6 de abril y ha adelantado en tres días su regreso a España.

Investigación a la Federación

La Guardia Civil lanzó el pasado 20 de marzo un operativo que se saldó con un total de siete detenciones y once registros en distintos puntos del país, entre ellos la sede de la RFEF en Las Rozas o el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Uno de los domicilios registrados fue el de Luis Rubiales en Granada y este martes se sumó también en el que ha estado este tiempo en República Dominicana.

El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.

Rubiales está inhabilitado

Cabe recordar que Luis Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años.

De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, que se celebrarán en mayo y que precisamente tienen este miércoles un día clave, ya que es cuando la Comisión Gestora dará el pistoletazo de salida al proceso electoral.